Teniška zvezdnica Serena Williams je na družbenih omrežjih izrazila svoje razočaranje nad prestižno pariško restavracijo. Kot je zapisala, so njej in otrokoma zavrnili vstop v prazno restavracijo.

"Joj, Peninsula. Zavrnili so mi dostop na streho, da bi jedla v prazni restavraciji," je zapisala v objavi na družbenem omrežju X in dodala ključnik #Olimpijskeigre2024.

Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places 🫠 but never with my kids. Always a first. 🙄#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn — Serena Williams (@serenawilliams) August 5, 2024

Restavracijo, ki je na vrhu hotela Peninsula s petimi zvezdicami, je v ponedeljek obiskala s šestletno hčerko Alexis in 11-mesečno hčerko Adiro.

Zvezdnici so se opravičili

Na neprijetno izkušnjo štirikratne dobitnice zlate olimpijske medalje so se odzvali tudi v restavraciji. "Draga gospa Williams. Sprejmite naše najgloblje opravičilo za razočaranje, ki ste ga nocoj doživeli. Na žalost je bil naš bar na strehi polno zaseden in edine nezasedene mize, ki ste jih videli, so pripadale naši gurmanski restavraciji L'Oiseau Blanc, ki je bila v celoti rezervirana," so zapisali v odgovoru. Dodali so: "Vedno smo bili počaščeni, ko smo vas lahko sprejeli in vas bomo vedno znova."

Ena od zaposlenih pri L'Oiseau Blanc, Maxime Mannevy, se je medtem odzvala za revijo Variety in povedala, da je bila Serena Williams ob prihodu v restavracijo neprepoznavna. "Ko je prišla, sta bili prosti samo dve mizi, in rezervirale so ju stranke hotela," je pojasnila in dodala, da je v tistem času v restavraciji sicer ni bilo. "Kolega je ni prepoznal in počuti se grozno. Vendar ji je rekel, kar bi rekel vsaki drugi stranki. To je, naj počaka spodaj v baru, da se sprosti miza. Ne gre za nič osebnega," je sklenila.

Restavracija se je na incident odzvala tudi za televizijsko oddajo Today. Poudarili so, da Williamsovo "izjemno občudujemo in spoštujemo, tako kot vse svoje cenjene goste, zato lahko le ponovno izrečemo svoje najgloblje opravičilo za njeno dojemanje nocojšnje situacije".

Restavracija, ki jo je želela obiskati Williamsova, je na terasi hotela Peninsula v osrčju Pariza. Foto: Shutterstock

Serena Williams se v Parizu mudi zaradi olimpijskih iger. Kot štirikratni dobitnici zlate olimpijske medalje in 23-kratni zmagovalki turnirjev Grand Slam ji je na otvoritveni slovesnosti namreč pripadla čast nosilke bakle. Po otvoritvi je ostala v francoski prestolnici in si med drugim ogledala finalni dvoboj Novaka Đokovića in Carlosa Alcaraza, v katerem je slavil Srb.

