Med zvezdniki, ki so si ogledali katero izmed tekem olimpijskih iger v Parizu, sta tudi Ryan Gosling in Eva Mendes, ki se redko pojavita skupaj v javnosti. S hčerkama sta si ogledala nedeljski nastop Američanke Suni Lee, ki je osvojila bronasto medaljo. V zgornjem posnetku si oglejte njun prihod v Pariz.

Gosling in Mendesova sta v zvezi od leta 2012, a se redko pojavljata v javnosti. Skupaj imata devetletno hčer Esmeraldo in osemletno Amado.

Prva skupna fotografija v več kot desetih letih

V nedeljo sta se po dolgem času pojavila skupaj v Parizu in si ogledala nastop ameriške telovadke Suni Lee. Ta je v disciplini dvovišinska bradlja osvojila bronasto medaljo.

Igralca sta bila celo tekmo precej zadržana in resna. Nosila sta sončna očala, v nekem trenutku pa se celo objela. Družbo sta jima delali obe hčerki, vendar ju nista izpostavljala fotografom. Ryan Gosling je za tekmo oblekel belo majico brez rokavov in karirasto srajco, medtem ko si je Eva Mendes nadela črno obleko. Gre za njune prve skupne fotografije v več kot desetih letih.

Isti dan sta si ogledala tudi tekmo konjeništva, ki je potekala v parku Versailles.

Par se je spoznal leta 2011 med snemanjem filma Grehi očetov (The Place Beyond the Pines), kjer sta zaigrala v glavnih vlogah. O svoji zvezi sta izjemno skrivnostna in le redko spregovorita drug o drugem. Prav tako ne objavljata skupnih fotografij na družbenih omrežjih.

