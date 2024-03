Golota, neroden padec in pevski spektakel priljubljenega igralca #video

Letošnjo že 96. podelitev oskarjev, na kateri je največ zlatih kipcev odnesel film Oppenheimer , so zaznamovali številni zabavni trenutki. Največje presenečenje večera je bil zagotovo prihod rokoborca in igralca Johna Cene, ki je na oder prišel gol. Presenetila sta tudi Ryan Gosling, ki je priredil pravi pevski spektakel, in igralka Liza Koshy, ki je na rdeči preprogi padla. Najzabavnejše trenutke s podelitve si oglejte v zgornjem posnetku.

46-letni rokoborec in igralec John Cena se je za podelitev letošnjih nagrad oskarji povsem razgalil. Ob napovedi zmagovalca v kategoriji za najboljšo kostumografijo je na oder prišel popolnoma gol, le intimne dele si je prekril s kuverto. S to potezo je spomnil na kultni trenutek s podelitve nagrad leta 1974, ko je voditelja Davida Niveno na odru presenetil gol moški.

Ob prihodu na oder je Cena dejal: "Kostumi so tako pomembni. Morda najpomembnejši," pri čemer se je v dvorani zaslišal glasen smeh. V nadaljevanju se mu je pridružil voditelj Jimmy Kimmel, ki ga je pokril z rožnatim ogrinjalom, da je Cena lahko razkril zmagovalca v kategoriji.

John Cena se je na podelitvi letošnjih oskarjev povsem razgalil. Foto: Reuters

Vplivnici spodneslo tla pod nogami

Med vidnejšimi trenutki s podelitve oskarjev je bil tudi padec igralke in vplivnice Lize Koshy na rdeči preprogi. 27-letnica se je po rdeči preprogi sprehodila v dolgi rdeči obleki in visokih rdečih petah, ko ji je v nekem trenutku spodneslo tla pod nogami. Padla je na zadnjico, da se je postavila nazaj na noge, pa je potrebovala pomoč. Padcu se je le smejala in še naprej pozirala za fotografe.

Vplivnica in igralka Liza Koshy je med hojo padla na zadnjico, da se je postavila nazaj na noge, pa je potrebovala pomoč. Foto: Reuters

Filmski Ken navdušil s pevskim spektaklom

S pevskim spektaklom pa je med podelitvijo navdušil 43-letni igralec Ryan Gosling. Oblečen v Kena, ki ga je upodobil v filmu Barbie, je nastopil s pesmijo I'm Just Ken. Pesem je bila nominirana za oskarja za najboljšo izvirno pesem, a je nagrado prejela Billie Eilish za pesem What Was I Made For?, prav tako napisano za film Barbie.

Goslingu sta se pri izvedbi pesmi pridružila kitarist skupine Guns N' Roses Slash in didžej Mark Ronson. Dele pesmi so zapele tudi njegovi soigralki iz filma Margot Robbie in America Ferrera, režiserka Greta Gerwig ter igralka Emma Stone.

Ryan Gosling je navdušil s pesmijo I'm Just Ken. Foto: Reuters

