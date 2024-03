V Los Angelesu podeljujejo oskarje #vŽivo

Pod okriljem Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti v gledališču Dolby v Hollywoodu poteka 96. podelitev najprestižnejših filmskih nagrad oskar. Prireditev že četrtič vodi komik Jimmy Kimmel, med podeljevalci pa je do zdaj izstopal rokoborec in igralec John Cena, ki je oskarja za najboljšo kostumografijo podelil - brez kostuma.

Nagrajenke in nagrajenci so:

Oskar za najboljšo igralko v stranski vlogi

Da'Vine Joy Randolph, Bartonova akademija

Oskar za najboljši izvirni scenarij:

Anatomija padca

Oskar za najboljši prirejeni scenarij:

American Fiction

Oskar za najboljši mednarodni film:

Interesno območje, Velika Britanija

Oskar za najboljši animirani celovečerni film:

The Boy and the Heron

Oskar za najboljšo kostumografijo:

Oskar za najboljšo scenografijo:

Nesrečna bitja

Oskar za najboljšo masko in ličenje:

Nesrečna bitja

Oskar za najboljši kratki animirani film:

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

V kategoriji za najboljši film so nominirani filmi Oppenheimer, Barbie, Anatomija padca, Morilci cvetne lune, Nesrečna bitja, American Fiction, Bartonova akademija, Pretekla življenja, Interesno območje in Maestro.

Za režijo so nominirani Christopher Nolan (Oppenheimer), Jonathan Glazer (Interesno območje), Yorgos Lanthimos (Nesrečna bitja), Justine Triet (Anatomija padca) in Martin Scorsese (Morilci cvetne lune).

Za kipec za glavno žensko vlogo se potegujejo Lily Gladstone (Morilci cvetne lune), Annette Bening (Nyad), Sandra Hüller (Anatomija padca), Carey Mulligan (Maestro) in Emma Stone (Nesrečna bitja).

Med glavnimi igralci pa se za oskarja potegujejo Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (Bartonova akademija), Cillian Murphy (Oppenheimer) in Jeffrey Wright (American Fiction).

