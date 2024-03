Sedem ključnih stvari, ki jih morate vedeti o letošnjih Oskarjih

1. Blokada ulic okrog gledališča Dolby

Čeprav je bila podelitev oskarjev pretežno apolitična, so nekateri zvezdniki skoraj zamudili zaradi uspešne blokade protestnikov v podporo Palestini. Po ocenah policije se je na kultnem Sunset Bulevardu zbralo kakih tisoč protestnikov s palestinskimi zastavami, zasedli so cesto in zahtevali takojšnje premirje. Ker se promet ni premikal, so organizatorji nekatere zvezdnike menda "reševali" z avtomobilčki za golf, ki so lahko pripeljali po pločnikih.

Foto: Reuters

2. Zahvalni govor Jonathana Glazerja za Interesno območje

Palestina je bila na Oskarjih sicer tabu tema. Peščica slavnih (Billie Eilish, Mark Ruffalo, Ava DuVernay, Rami Youssef) si je nadela rdeče broške s podobo dlani in srca, s katerimi so pozivali k prekinitvi ognja v Palestini, vendar se na rdeči preprogi o tem niso posebej razgovorili. Med nagrajenci je Palestino posredno omenil le Jonathan Glazer, ko je prejel mednarodnega oskarja za film o holokavstu Interesno območje . Dejal je, da nasprotuje temu, da se njegovo judovstvo in holokavst zlorabljata za okupacijo, kar so nekateri mediji nemudoma narobe povzeli, češ da se odreka judovskemu poreklu. Kasneje je bil na družbenih omrežjih tarča številnih kritik in celo napadov, tudi iz računov, ki so povezani z izraelsko državo. Ti so sicer kritizirali tudi omenjene broške.

Jonathan Glazer Foto: Reuters

3. Osmoljenec s celim bogastvom

Barbie , največja uspešnica lanskega leta je bil pri Oskarjih neuspešen že pri nominacijah, ko sta režiserka Greta Gerwig in glavna igralka Margot Robbie ostali brez, na podelitvi pa je dobil zgolj tolažilno nagrado za najboljšo pesem What Was I Made For?, ki jo je izvajala Billie Eilish (in najboljšo točko večera, ko je Ryan Gosling ob podpori Slasha prepeval I’m Just Ken). Vendar Robbie in Gerwig tega filma nedvomno nista naredili v pričakovanju nagrad, temveč dobička. In kot koproducentki filma, ki sta s prodajo vstopnic zaslužili 1,45 milijarde dolarjev, bosta dobro spali tudi brez zlatih kipcev. Po drugi strani bi film katerokoli drugo leto lahko slavil z ekstravagantno scenografijo in kostumi, a so Nesrečna bitja s svojo ekstravaganco preskočila še višjo letvico.

Greta Gerwig in Margot Robbie Foto: Reuters

4. Japonci delajo (filme) za nas

Leto 2023 je bilo za japonsko kinematografijo eno najmočnejših v zgodovini – in ta je polna presežkov. Nedvomno je bila odločitev za Popolne dneve za nominacijo za mednarodnega oskarja ena težjih, saj Pošast (ki je trenutno pri nas v kinu) in Zlo ne obstaja (ki je bil pred nekaj meseci) nista nič slabša. In čeprav bi Interesno območje najbrž premagalo vsakega od njih, so Japonci domov vseeno odnesli dva zlata kipca. No, enega jim bodo poslali po pošti. Triinosemdesetletni mojster animacije Hajao Mijazaki in njegov 75-letni producent Tošio Suzuki, ki bi morala prejeti kipec za najboljši animirani film, se namreč nista udeležila prireditve, menda zato, ker jima pri teh letih ni do dolgih potovanj. Je pa zato toliko večji vtis naredila ekipa, ki je osvojila oskarja za posebne učinke za film Godzila minus ena. V rokah so nosili igrače priljubljene pošasti in imeli čevlje s petami z Godzilinimi kremplji. Film je glede na napovednike videti spektakularno, a za zdaj ni znano, ali oziroma kdaj ga bomo videli pri nas. Mijazakijev Deček in čaplja pa bo na sporedu aprila.

Foto: Reuters

5. Mlačni voditelj

Jimmy Kimmel ni posebej drzen voditelj tovrstnih prireditev in to se je poznalo tudi v scenariju, ki se je posebej trudil, da ni nikomur stopil na rep. Tako ni bilo nobenih zgroženih obrazov ali posebej glasnih hehetov, le občasni aplavzi in eno zavijanje z očmi. Pravzaprav je bila najboljša šala odziv na negativno kritiko podelitve, ki jo je prejel od nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, saj mu je odvrnil, ali ni že čas, da gre v ječo. Po drugi strani so bili med podeljevalci odlični John Cena, Kate McKinnon, John Mulaney, Nicolas Cage ter dvojec Arnold Schwarzenegger in Danny DeVito. Morda lahko prihodnje leto kateri od njih prevzame Kimmlovo vlogo.

Voditelj Jimmy Kimmel z golim Johnom Ceno, ki je podelil oskarja za najboljšo kostumografijo. Foto: Reuters

6. Oppenheimer: umetniški blockbuster

Lanska zmaga akcijsko-eksistencialnega neodvisnega znanstvenofantastičnega filma Vse povsod naenkrat je bila rezultat pomlajenega članstva Akademije filmskih umetnosti in znanosti, ki podeljuje oskarje, saj so mladi in bolj drzni člani prepoznali, kako edinstven je ta film. Letošnji veliki zmagovalec ni nič drugačen. Čeprav gre za biografski film in so ti tradicionalno glavni dobitniki nagrad, se je Christopher Nolan zgodbe lotil s podobno velikopoteznim zanosom kot svojih prejšnjih žanrskih filmov – Izvor, Dunkirk, Tenet, Medvezdje, Vitez teme, Memento. Tako smo dobili prikaze atomske cepitve, več vzporednih časovnih linij ter vizualno in zvočno podobo, ki je povzdignila pomen dosežkov posameznika na mitološko raven. Oppenheimer je Film z veliko začetnico, ampak Christopher Nolan si je oskarja za režijo in najboljši film zaslužil s celotnim opusom.

Foto: Reuters

7. Kje si lahko ogledamo dobitnike oskarjev?

Trenutno na rednem sporedu kinematografov ni nobenega letošnjega dobitnika oskarjev, čeprav se bodo nekateri nedvomno vrnili na spored s posebnimi projekcijami. Aprila pričakujemo le še prihod animacije Fant in čaplja.

Sicer je glavni zmagovalec Oppenheimer na voljo v videoteki DKino, ki je na voljo naročnikom Telekoma Slovenije. Kasneje ta teden se mu tam pridruži tudi Nesrečna bitja, ki je osvojil štiri oskarje. Dobitnik oskarja za najboljši scenarij American Fiction je na ogled na Amazon Prime Video, Barbie v DKino in na HBO Max, kjer si lahko dodatno ogledate še različico z režiserkinim komentarjem (oziroma režiserjevim komentarjem, kot temu rečejo oni). Anatomija padca je na voljo na spletni platformi Art kino mreže, ki jo najdete na spletnih straneh lokalnih kinematografov. Letos imamo izjemoma možnost ogleda tudi dveh dobitnikov za kratki film – in sicer kratki dokumentarec The Last Repair Shop najdete na Disney+, kratki igrani film The Wonderful Story of Henry Sugar pa na Netflixu.