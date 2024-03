Hollywoodski igralec na oskarjih podprl kampanjo Nike Kovač #video

Hollywoodski igralec Mark Ruffalo je po koncu 96. podelitve oskarjev na svojih družbenih omrežjih podprl evropsko kampanjo Moj glas, moja izbira (My voice, my choice), ki jo koordinira Inštitut 8. marec. S kampanjo za varen in dostopen splav po Evropi, ki jo vodi Nika Kovač, želijo zagotoviti, da se lahko vsak svobodno odloča o svojem telesu.

"Nocoj na podelitvi oskarjev podpiram ženske, ki zagovarjajo pravico do izbire," je zapisal pod fotografijo, na kateri z rokami pokaže simbol kampanje. "Samo v ZDA in EU so na desetine milijonov ženskam odvzeli osnovne pravice do splava. Zato je bilo navdihujoče videti, kako ženske v Evropi uporabljajo 'srčni prst' (simbol kampanje, op. p.). Leta 2024 razširimo ta simbol ter uporabimo svoje glasove za zaščito žensk in celotnega življenja," je dodal.

Kot poroča RTV Slovenija, je ekipa 56-letnega igralca Marka Ruffala, ki je bil nominiran za oskarja za najboljšega igralca v stranski vlogi, samoiniciativno stopila v stik z organizatorji kampanje. Igralec je aktivist že vrsto let, zavzema pa se predvsem za boj proti okoljskim spremembam, povečanje uporabe obnovljivih virov, prekinitev ognja v Gazi in reproduktivne pravice.

Potrebujejo milijon podpisov

Kampanjo za varen in dostopen splav po Evropi je v začetku marca napovedal Inštitut 8. marec z direktorico Niko Kovač na čelu. Kot je povedala, je to največja kampanja, ki so se je kadarkoli lotili, sama pa bo držala vse niti v rokah.

Cilj je, da v nekaj mesecih zberejo dovolj podpisov, potrebujejo jih milijon, da pred evropskimi volitvami pokažejo, "da želimo Evropo, ki ne dopušča umiranja žensk zaradi prepovedi splava in ki ne dopušča, da je kdo zaradi te osnovne človekove pravice v stiski". Evropski uniji predlagajo, da ustanovi finančni sklad za ženske, ki v svoji državi nimajo pravice do splava, da lahko potujejo v drugo državo, kjer je pravica do splava zagotovljena, in ga opravijo tam.

Slovenija in od nedavno tudi Francija sta edini državi v Evropi, ki imata v ustavi zapisano pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Kampanji so se pridružile aktivistke za reproduktivne pravice iz številnih držav, med drugim iz Španije, Francije in Poljske.

