Inštitut 8. marec na čelu največje evropske kampanje #vŽivo

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je v ponedeljek zvečer, potem ko so francoski poslanci z veliko večino odločili, da Francija v ustavo vpiše pravico do splava, napovedala začetek največje evropske kampanje za reproduktivne pravice My voice, my choice.

Kampanjo bo za celotno Evropo koordiniral Inštitut 8. marec. Na današnji novinarski konferenci ob začetku kampanje se jim bo pridružila tudi Sarah Durieux, aktivistka in direktorica organizacije Change.org v Franciji, največje platforme za družbene spremembe, kjer vsakdo lahko začne kampanjo ali pa se ji pridruži.

V Ljubljani so se zbrale predstavnice večih feminističnih organizacij iz celotne Evrope, od Španije, Poljske, Hrvaške, Danske, Finske in Francije. Organizacije se bodo povezale v največji evropski kampanji za reproduktivne pravice My voice, my choice, saj želijo, da splav postane varen in dostopen po vsej Evropi.