Bliskovito hitra Poljakinja izboljšala svoj svetovni rekord

Dosedanji svetovni rekord v hitrostnem plezanju je bil 6,24 sekunde, Miroslaw ga je dosegla septembra lani v Rimu. Danes ga je najprej izboljšala na 6,21 sekunde, nato pa svoj čas pred navdušeno množico v plezalnem centru Le Bourget v predmestju Pariza še dodatno znižala na 6,06 sekunde.

Tridesetletna dvakratna svetovna prvakinja v hitrostnem plezanju, leta 2018 v Innsbrucku in leta 2019 v Hachiojiju, je tako v obeh poskusih daleč zadaj pustila Aniyo Holder iz Južne Afrike na sosednji steni.

Miroslaw v sredo v četrtfinalu kot prva čaka Leslie Adriana Romero Perez iz Španije, ki je danes imela najboljši čas 6,89 sekunde.

Olimpijski boji v športnem plezanju so se v centru Le Bourget začeli dopoldne s prvim delom polfinala kombinacije, to je balvani, kjer je nastopil tudi slovenski plezalec Luka Potočar. Specialist za težavnost na nobenem od štirih balvanov ni dosegel vrha in je na koncu z 19,6 točke od 100 možnih zasedel 17. mesto med 20 tekmovalci.

Najboljša sta bila 17-letni japonski favorit Sorato Anraku z 69 točkami in njegov rojak Tomoa Narasaki (54,4 točke). Sorato je dosegel vrh dveh balvanov, Narasaki pa enega. Tretji je bil Britanec Toby Roberts (54,1 točke). Po en vrh so poleg Narasakija dosegli še Roberts, Sam Avezou (Francija), Adam Ondra (Češka) in Jakob Schubert (Avstrija).

Drugi del polfinala kombinacije za športne plezalce, to je težavnost, bo na sporedu v sredo. Rezultati se bodo sešteli in najboljših osem se bo uvrstilo v petkov finale.

