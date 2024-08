Svetovni rekord nizozemskih kolesarjev na olimpijskih igrah

Nizozemci so letošnji olimpijski prvaki v kolesarstvu na stezi v ekipnem sprintu. Na nacionalnem velodromu v neposredni bližini Versaillesa so v današnjem finalu s časom 40,949 izboljšali tudi lasten svetovni rekord iz kvalifikacijskega dela, ki je znašal 41,191. Srebrno odličje so osvojili kolesarji iz Velike Britanije (41,814).