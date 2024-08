Dvajsetletni član celjskega Kladivarja je v ponedeljkovih kvalifikacijah s časom 50,30 sekunde v prvi skupini zasedel zadnje, sedmo mesto. Dosegel je sicer 34. izid med 39 tekmovalci.

"Govoriti, kaj bi bilo, če bi bilo, zdaj nima smisla"

Prejšnji teden je lahko vadil le krajše distance. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com "Danes sem bil res precej boljši kot včeraj. Štirje fantje smo bili zelo izenačeni, kar je pripomoglo, da smo prišli do boljših rezultatov. Včeraj me je po osmi oviri popolnoma odrezalo, noge niso delovale, danes pa je bila popolnoma druga zgodba, tako da sem zelo, zelo zadovoljen. Približal sem se tudi olimpijski normi, žal je za polfinale malo zmanjkalo, govoriti, kaj bi bilo, če bi bilo, pa zdaj nima smisla. Če bi bilo to mogoče, bi to naredil na stezi," je bil precej boljše volje kot v ponedeljek Guček, ki še vedno obžaluje, da je imel pred olimpijskimi igrami težave s poškodbo tetive.

"Prejšnji teden sem vadil le krajše distance. Več tetiva ni zdržala. Sigurno mi je manjkalo nekaj pomembnih treningov, da bi bil tu v optimalni formi, da bi v zadnjih sto metrih imel več moči. Lahko pa optimistično gledam za naprej. Zdaj se moram najprej videti s trenerjem, da se odločiva, kaj in kako naprej. O načrtih bom govoril pozneje," je dejal Guček. Ta je julija na evropskem prvenstvu zasedel sedmo mesto, s časom 48,36 pa tam v polfinalu izboljšal tudi državni rekord.

Matic Ian Guček julija po evropskem prvenstvu v Rimu, kjer je bil sedmi, zaradi vnetja tetive ni treniral po predvidenem načrtu. V Italiji je v polfinalu izboljšal svoj slovenski rekord (48,38).

Matic Ian Guček je v svoji skupini osvojil četrto mesto. Foto: Reuters

V današnjem repasažu je tekel v drugi skupini. Začel je dobro, nato pa so mu do konca nekoliko popustile moči. Ostal je blizu vodilnih treh tudi v zadnjih metrih, a je bilo to premalo za polfinale, kamor napredujeta le najhitrejša dva iz vsake skupine.

V tej je najhitreje tekel Šved Carl Bengtström (48,63), napredoval pa je tudi Gerald Drummond iz Kostarike (48,78), ki je v zadnjih korakih prehitel Bocvanca Victorja Ntwenga (48,88).

Najhitreje je tekel Šved Carl Bengtström. Foto: Reuters

Iz prve skupine repasaža sta v polfinale napredovala Američan Trevor Bassitt in Nemec Emil Agyekum, v tretji sta bila najboljša Turek Berke Akcam in Nemec Joshua Abuaku. Polfinale bo na sporedu v sredo zvečer, finale pa v petek ob 21.45.