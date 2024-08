Vodišek po dnevu brez jadranja neposredno v finale

Štiriindvajsetletni Toni Vodišek je v rednem delu osvojil 12 točk, drugi je bil Singapurec Maximilian Mäder, sedemnajstletni dvakratni zaporedni svetovni prvak se je s 15 točkami prav tako neposredno uvrstil v finale. A ima Koprčan prednost, saj bo finale začel z dvema točkama, Mäder pa z eno, kar pomeni, da slovenskemu nekdanjemu svetovnemu in evropskemu prvaku za osvojitev zlate medalje zadostuje le ena zmaga.

Današnja prva in skupno osma regata je bila predvidena ob 12.23, a v formuli kite niso tekmovali. Še pred predvidenim začetkom je prišlo do zamenjave na tretjem mestu. Italijanska ekipa se je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA uspešno pritožila nad manevrom Avstrijca Valentina Bontusa v 6. regati in Avstrijec je nazadoval na četrto mesto.

Bontus je bil sicer v tem plovu peti, a je po diskvalifikaciji dobil najvišje možno število točk ter ima v skupnem seštevku sedaj 20 točk. Toliko jih je zbral tudi Italijan Riccardo Pianosi, a je letošnji svetovni in evropski podprvak sedaj tretji.

Drvijo tudi z več kot 75 km/h

Kajtarji od tretjega do desetega mesta po rednem delu in sedmih regatah so se uvrstili v polfinale. Skupaj je na OI nastopilo 20 tekmovalcev v tem razredu, polovica jih bo tako nastopila v zaključnem finalnem delu, ki je predviden z začetkom ob 12.13 v četrtek.

V najhitrejšem športu na teh OI, kjer se hitrosti lahko povzpnejo tudi na 75 ali več kilometrov na uro, se za razliko od večine drugih jadralnih razredov ne merijo v regati za medalje, v kateri skupaj starta najboljša deseterica. Najprej bodo za polfinale oblikoval dve skupini s po štirimi tekmovalci, v vsaki je predvidenih šest polfinalnih regat. V obeh skupinah bosta najboljša po rednem delu začela z dvema oziroma eno zmago. V finale se bo uvrstil tisti, ki bo prvi dosegel tri zmage. Tako je zelo pomembna razvrstitev v rednem delu, čeprav se doseženih točk ne nosi v finale.

Tekmovalci ob dobrem vetru dosegajo hitrosti prek 75 km/h. Foto: Reuters

Zmagovalca skupin, ki se bosta v finalu pridružila Koprčanu in Singapurcu, bosta nastopila brez točk. Ob 15.40 je nato predvidena prva od možnih šestih finalnih regat, a ni nujno, da bodo vse tudi potrebne. Če bi denimo zmagal v prvem finalnem plovu Vodišek, bi že postal olimpijski zmagovalec.

Piše se zgodovina

Formula kite je prvič na programu olimpijskih iger in tako bo dobitnik zlata prvi, ki ga bo osvojil v olimpijski zgodovini v tem športu. Tekmovalci in tekmovalke, ki zaradi varnosti nosijo čelade, stojijo na kratki deski s trakovi za noge in padalom, s katerim lovijo veter. Tako kot v drugih jadralskih razredih dirkajo okoli boj na progi in se ob tem skušajo izogniti zapletanju v vrvi tekmecev.

Pravih hitrosti pa zaradi pomanjkanja vetra kajtarji na teh olimpijskih igrah niso mogli razviti. Nekateri, kot je letošnja svetovna prvakinja v formuli kite, domačinka Lauriane Nolot, so zatišje v pristanišču v Marseillu označili kot "olimpijske igre miru". V desetih dneh, odkar potekajo jadralna tekmovanja, zastave nad marino pogosto niso plapolale, le čolni organizatorjev in ekip so krožili po vodi v čakanju na veter, tekmovalci pa so bili na plaži.

Formula kite je prvič na programu olimpijskih iger. Foto: Reuters

"Ni obžalovanja, da smo izbrali Marseille, ravno nasprotno, ko vidimo podobe v marini in kakovost organizacije, je jasno, da smo se odločili pravilno," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP med torkovim obiskom marine v Marseillu dejal prvi mož organizatorjev Tony Estanguet.

Estanguet je nekdanji legendarni kanuist v slalomu na divjih vodah, ki je osvojil pet zlatih olimpijskih medalj, pet prvih mest na svetovnem prvenstvu in štiri na evropskem prvenstvu. "Športniki so tega čakanja navajeni. Bil sem športnik in so mi bili nekateri pogoji bolj všeč kot drugi. Prireditve potekajo in nekaterim uspe narediti razliko in biti olimpijski prvak ne glede na pogoje," je dodal.

