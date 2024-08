"Vse skupaj je zelo čustveno, ker so to moje zadnje olimpijske igre," je po koncu svojega olimpijskega nastopa in osvojenem 19. mestu v skoku s palico na Stade de France v Parizu razlagala razočarana slovenska atletinja Tina Šutej, ki je ob tem še napovedala, da bo njena naslednja tekmovalna sezona tudi zadnja.

Četrte olimpijske igre slovenski rekorderki v skoku s palico Tini Šutej ne bodo ostale v najlepšem spominu. O tem so po koncu nastopa pričale grenke solze razočaranja in želje po nečem več, za kar pa je danes slovenski atletinji zmanjkalo moči in tudi priprave. Slovenka je v finalu skoka s palico v tretje zmogla višino 4,40 metra, medtem ko je bila na 4,60 trikrat neuspešna, na koncu pa je osvojila 19. mesto, s čimer je izenačila izid iz Londona 2012, njena najboljša olimpijska uvrstitev pa tako ostaja peto mesto iz Tokia.

V finalu je osvojila zadnje, 19. mesto. Foto: Reuters

Za izkušeno slovensko atletinjo je težko obdobje, saj je zaradi težav s poškodbo njen nastop v Parizu visel v zraku. V začetku junija je zaradi tega že morala odpovedati nastop na evropskem prvenstvu v Rimu, potem ko se je poškodovala na treningu pred odhodom. Pri prijemu palice je zgornja roka zdrsnila, ob tem pa si je natrgala mišico v roki. Zatem je bila hudo bitko s časom, večkrat je celo pomislila, da bo morala na svojem koledarju prečrtati tudi pot v Pariz, a nato skupaj s trenerjem Milanom Kranjcem prižgala tudi zeleno luč nastopu v Parizu, kjer pa ni dosegla tistega, kar si je želela.

"Zmanjkalo mi je časa za pripravo na to tekmovanje, v skoku res nimam občutkov, preprosto se na palici mučim. Nisem imela veliko treninga, predvsem mi je zmanjkalo tehničnega treninga in treninga za moč v zgornjem delu telesa. Sem pa vseeno mislila, da bom kljub temu zmogla malce boljši rezultat. Roka me ob skoku ne boli, so pa roke veliko šibkejše, kot so bile na prejšnjih tekmovanjih. Nisem imela maksimalnih občutkov in preprosto če nimaš prave moči, ne moreš upravljati s palico, ampak ona upravlja s tabo. To se je tudi danes zgodilo. Preprosto ne morem skakati," je bila vidno razočarana Šutejeva.

Po prihodnji sezoni je napovedala slovo od tekmovališč. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Slovo od olimpijskih iger, po prihodnji sezoni tudi od tekmovališč

Kljub neizpolnjenim ciljem ne obžaluje, da je prišla v Pariz. "Nastopati za Slovenijo je vedno nekaj posebnega, vedno mi je v čast tekmovati za reprezentanco in skačem s ponosom. Tudi sama tekma na tem tekmovališču je nekaj posebnega, sploh pred takim občinstvom. Vse skupaj je zelo čustveno, ker so to moje zadnje olimpijske igre, rada bi spremenila svoj rezultat, če bi bilo to mogoče, a kljub vsemu sem ponosna na svojo kariero. Malce moram še zbrati misli," je povedala Šutejeva, ki je pri 35 letih še zadnjič nastopila na tekmovanju petih krogov.

"To je slovo od olimpijskih iger, ker ko bo na sporedu Los Angeles, bom imela že 39 let, pri teh letih pa skok s palico ni nekaj, kar bi si želela početi, ker ne bi rada imela uničenega telesa še naslednjih 30 let življenja. Treba je videti, kako se bo sezona končala. Mogoče bom letos še kje nastopila, bomo videli, zdaj so se mi zaprla vrata tudi za diamantno ligo, sploh s tem rezultatom. Če bom imela željo in voljo, bom tekmovala, če ne, pa se bom poskusila pripraviti za naslednjo sezono, ki bo moja zadnja, saj zatem načrtujem konec kariere," je še sklenila Slovenka.

