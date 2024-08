Kristjan Čeh je veljal za enega glavnih slovenskih adutov za olimpijsko odličje, a se je spet izkazalo, da je konkurenca v atletiki – tudi v metu diska – izjemna. Mladi svetovni rekorder Mykolas Alekna je bil pričakovan favorit in to v prvi polovici finala tudi opravičeval, v tretji seriji je z 69,97 metra izboljšal olimpijski rekord, ki ga je vse od Aten leta 2004 držal njegov oče Virgilijus (69,89).

Tudi Avstralec Matthew Denny je že v kvalifikacijah nakazal, da se bo vmešal v boj za odličja, večje presenečenje pa je pripravil 25-letni Jamajčan Roje Stona, ki je v četrti seriji disk vrgel okroglih 70 metrov, popravil le nekaj minut star olimpijski rekord in se veselil zlate kolajne.

Olimpijski prvak v metu diska je Jamajčan Roje Stona. Foto: Reuters

Čeh se je moral tokrat zadovoljiti s četrtim mestom, srebrno in bronasto odličje sta osvojila Alekna in Denny. Branilec naslova olimpijskega prvaka iz Tokia, Šved Daniel Stahl, svetovni prvak iz Budimpešte 2023, je bil danes šele sedmi.

Kristjan Čeh je finale odprl z metom 67,27 m, dlje je disk zalučal le svetovni rekorder Alekna (68,55). Tretji je bil po prvi seriji Avstralec Denny (66,89), četrti pa Litovec Andrius Gudžius (66,45). V drugem poskusu je slovenski rekorder vrgel še dlje, 68,41 m, vodstvo pa je z 69,31 začasno prevzel Avstralec Denny in s tem izzval silovit odgovor Mykolasa Alekne, ki je z 69,97 spet zasedel vrh razpredelnice.

V četrti seriji pa se je v boj za zmago vmešal še Jamajčan Roje Stona in z novim olimpijskim rekordom prevzel vodstvo, Čeha pa izrinil na četrto mesto. Do konca tekme orjaku iz Podvincev ni več uspelo izboljšati izida. Stona, ki študira v ZDA in je bil letos celo povabljen v kampe ekip lige ameriškega nogometa NFL Green Bay Packers in New Orleans Saints, pa čeprav v času študija ni igral ameriškega nogometa, je prišel do sploh svoje prve medalje na velikih atletskih tekmah.

Končni vrstni red v finalu diska:

1. Roje Stona (Jamajka) 70,00 m – olimpijski rekord

2. Mykolas Alekna (Litva) 69,97

3. Matthew Denny (Avstralija) 69,31

4. Kristjan Čeh (Slovenija) 68,41

5. Lukas Weisshaidinger (Avstrija) 67,54

6. Clemens Prüfer (Nemčija) 67,41

7. Daniel Stahl (Švedska) 66,95

8. Andrius Gudžius (Litva) 66,55

Tina Šutej je v finalu skoka ob palici tekmovanje končala na višini 4,60. Foto: Reuters

Tina Šutej po vseh težavah hitro končala finale

Slovenska državna rekorderka Tina Šutej je imela v finalu skoka ob palici nekaj težav že na začetni višini 4,40 metra, ki jo je preskočila šele v tretjem poskusu, na naslednji, 4,60, pa je bila nato trikrat neuspešna in je tekmovanje končala na 19. mestu.

Zmage se je veselila Avstralka Nina Kennedy, srebrno odličje je osvojila Američanka Katie Moon, bron pa Kanadčanka Alysha Newman.

35-letna Ljubljančanka v Pariz ni pripotovala v najboljši formi, pred junijskim evropskim prvenstvom v Rimu si je v nesreči na treningu natrgala mišico na roki in je bila vesela, da se je olimpijskih iger sploh lahko udeležila.

"Še pred tremi tedni nisem vedela, ali bom tekmovala na olimpijskih igrah. Poškodovana mišica roke, ki sem si jo natrgala pred dvema mesecema, se je zacelila v zadnjem trenutku. Pred dvema tednoma smo se odločili, da grem na olimpijske igre. Vesela sem, da sem skakala brez bolečin," je Šutejeva razlagala po kvalifikacijah svoje discipline, v katerih si je priborila nastop v finalu s preskočeno višino 4,40.

V finale se je podala brez velikih pričakovanj. "Na olimpijske igre sem prišla z željo, da tekmujem v finalu. V njem realno nimam možnosti za medalje. A se bom potrudila po najboljših močeh. Vem, da lahko skočim 4,70 metra, kar pa ne bo dovolj za medaljo," je bila iskrena Slovenka, ki je s 4,81 metra lastnica državnega rekorda. Tega je dosegla septembra lani v Eugenu v ZDA, lani je bila s 4,80 tudi četrta na svetovnem prvenstvu v Budimpešti, njen najboljši letošnji dosežek na prostem pa je 4,63 iz diamantne lige v Dohi.

