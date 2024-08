Danes bo z nastopom na svojih drugih olimpijskih igrah začel slovenski metalec diska Kristjan Čeh, ki v Parizu odkrito meri na najvišja mesta. Slovenec, ki je pred dobrim mesecem in pol osvojil zlato odličje na evropskem prvenstvu, je v Francijo pripotoval tik pred začetkom tekmovanja, vse do konca pa je formo tempiral v Estoniji.

"Spomini na Tokio so lepi, to so bile moje prve olimpijske igre, bilo je drugače, ker na stadionu ni bilo gledalcev, tu bo zdaj povsem drugače," je ob prihodu v Pariz na svoje druge olimpijske igre dejal slovenski metalec diska Kristjan Čeh, ki je že pred igrami veljal za enega glavnih adutov za osvojitev odličja. Med favoriti je bil že pred tremi leti v Tokiu, a je na koncu zasedel peto mesto, zdaj si odkrito želi še višje. "Sem sem prišel v drugačnem stanju kot v Tokio, tja sem prišel sam, zdaj imam okrog sebe mojo ekipo in mi bo tudi zaradi tega verjamem dosti lažje kot v Tokiu," je v olimpijski vasi razlagal Čeh.

Ta je v Pariz dopotoval v soboto, danes dopoldne ga že čakajo kvalifikacije, nastopil bo v drugi skupini, ki bo z meti začela ob 11.35. Avtomatična kvalifikacijska norma za finale v metu diska pa znaša 66 metrov. "Kvalifikacije so vedno najtežji del, tudi zato ker imaš samo tri mete in se potem lahko hitro znajdeš v težavah in brez finala. Kvalifikacij nikakor ne gre jemati z levo roko, vseeno je to pomemben del tekme, ki te pripelje do finala. V kvalifikacijah bom poskušal, ne bom rekel, dati že vse od sebe, temveč dober delček, da mi že v prvem metu uspe doseči dober rezultat nekje pri 66 metrih, ker me to pripelje v finale," je bil jasen Čeh, ki verjame, da bo svoje znanje in talent pokazal tudi v sredinem večernem finalu.

Kristjan Čeh in njegova izbranka Anna Maria Orel. Foto: Guliverimage

V Parizu ga spremlja celotna ekipa

V primeru uspešnih kvalifikacij se bo njegovi ekipi v francoski prestolnici pridružila tudi njegova izbranka estonska metalka kladiva Anna Maria Orel. Zadnje priprave je aktualni evropski prvak opravil v Estoniji, kjer se je v popolni osredotočenosti pripravljal na največji nastop v sezoni. Opravili smo odlično delo. Super je, ker je Pariz res blizu, tako da sem lahko na prizorišče prišel šele dva dni pred tekmo, tako kot je stalnica že med sezono. Treningi doma so malce boljši kot tukaj, kjer je res množica atletov pa potem so tu še kakšni logistični zapleti, zato se je lažje pripravljati doma," je bil jasen Čeh.

Svetovni podprvak je v zadnjem času opravil tudi napredek pri tehniki meta. "Tehnika je eden najpomembnejših delov meta diska, ker brez tega ne moreš narediti nič. Naredili smo še nekaj sprememb oziroma napredka, imam tudi boljši ritem, sem tudi hitrejši, eksploziven sem bil že prej, tako da smo kar na dobri poti. Težko je reči, kaj sem spremenil, ker je to res odvisno od posameznika. Nekoliko višje zdaj dvignem desno roko, tudi ritem potem pri izmetu je boljši, tako da sem res zadovoljen," je ob pripravljalnem obdobju kljukico naredil Čeh.

Velik konkurent je Mykolas Alekna. Foto: Reuters

Huda konkurenca, a ...

Slovenec je trenutno drugi tudi na svetovni lestvici, pred njim je le Mykolas Alekna iz Litve, ki je letos izboljšal enega najstarejših svetovnih rekordov med atleti, a je za 24-letnim Čehom zaostal pred dobrim mesecem in pol na evropskem prvenstvu v Rimu. "Vsi vemo, da so glavni cilj vseh olimpijske igre. Tu bodo zagotovo res vsi izvrstno pripravljeni, da bo konkurenca res na vrhuncu in da bomo po mojem mnenju videli vsaj nekam metov čez 70 metrov. Mislim, da za bron to ne bo potrebno, bo pa to potrebno če si bomo želeli višje," je prepričan Čeh. Ta bo imel veliko konkurenco tudi v branilcu naslova Švedu Danielu Stahlu, pa tudi Litovcsu Andriusu Gudžiusu in Avstrijcu Lukasu Weißhaidingerju.

Čeh verjame, da je pripravljen na boj do zadnjega centimetra. "Moji meti so čedalje bolj konstantni, tudi na zadnjih treningih sem naredil zelo konstantne mete na daljše daljave, tako da sem res zadovoljen. Vse je načeloma tako kot mora biti, mogoče imam malce težav s hrbtom, a to je pri metalcih nekaj normalnega. Načeloma pa se počutim dobro in se veselim začetka iger," je še dodal slovenski adut za kolajno.

