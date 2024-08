Slabe novice za jamajški šprint se vrstijo

Jamajka je na prejšnjih štirih olimpijskih igrah vselej osvojila zlato v teku na 100 metrov, letos je v Parizu ostala brez kolajne. Še več: njihovi najboljši Shelly-Ann Fraser-Pryce in Shericka Jackson sploh nista nastopili. In zdaj ne bosta niti na 200 metrov.

Štartno mesto za Shericko Jackson v kvalifikacijah na 200 metrov je takole v nedeljo dopoldne ostalo prazno. Foto: Reuters Potem ko je jamajška atletinja Shericka Jackson že pred začetkom iger v Parizu odpovedala nastop na 100 metrov, da bi se lahko bolje pripravila na svojo paradno disciplino – 200 metrov –, je zdaj ostala še brez tega nastopa. Dvakratna svetovna prvakinja na 200-metrski razdalji je tik pred zdajci odpovedala kvalifikacijski nastop, ki jo je čakal to nedeljo dopoldne. Jacksonova se je poškodovala pred tremi tedni na atletskem mitingu na Madžarskem, a je vseeno upala, da bo do olimpijskih iger že nared.

Skrivnostna odpoved Shelly-Ann Fraser-Pryce

Shelly-Ann Fraser-Pryce Foto: Reuters To je nov udarec za jamajški šprint le dan po precej skrivnostni odpovedi zvezdnice Shelly-Ann Fraser-Pryce pred polfinalom teka na 100 metrov. Veteranka Fraser-Pryce se je potegovala za kolajno v kraljevi disciplini še na petih zaporednih olimpijskih igrah. Še dan pozneje pa njena odpoved nastopa v polfinalu buri duhove. Šef jamajške olimpijske odprave Ian Kelly je najprej dejal, da 37-letnica ni nastopila, ker se je na ogrevanju poškodovala. A so se na družabnih omrežjih pojavili posnetki, ko se je pregovarjala z varnostniki, ki je niso spustili na stadion. "Spremenili so pravila. Skozi ta vrata smo že vstopili, zdaj pa pravijo, da ne smemo," je govorila na posnetku.

Dvakratna olimpijska prvakinja in dobitnica štirih olimpijskih kolajn na 100 metrov je v Parizu tekla samo v kvalifikacijah na 100 metrov. Foto: Reuters

Kelly je pozneje sporočil, da je atletinja res zamujala na nastop, a da je razlog za neudeležbo vendarle poškodba. "Ni res, da ji niso dovolili na stadion. Žal ni mogla nastopiti zaradi poškodbe z ogrevanja." Sama se je nato oglasila še prek družabnih omrežij in zapisala: "Težko najdem besede, s katerimi bi izrazila, kako zelo sem razočarana. Vem, da moji podporniki delijo razočaranje z mano. Podpirajo me že od mojih prvih olimpijskih iger leta 2008." Fraser-Pryceova ni nastopila niti na nedeljskih kvalifikacijah na 200 metrov, a za to disciplino niti ni bila prijavljena. Ali bosta Jamajčanki nastopili v štafeti, za zdaj ni jasno.

Na 100 metrov je nato zlato osvojila Julien Alfed in karibskemu otočku Sveta Lucija priborila prvo kolajno na olimpijskih igrah.