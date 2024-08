Šprint na 100 metrov, ena od kraljevskih atletskih disciplin, je disciplina, kjer od nekdaj prevladujejo ameriški in jamajški atleti. V moški konkurenci imajo ZDA 16 zlatih kolajn z 29 olimpijskih iger, v ženski pa sta se zlata na prejšnjih štirih igrah veselili Elaine Thompson (2020 in 2016) in Shelly-Ann Fraser-Pryce (2012 in 2008). Zadnja ameriška zmagovalka je bila Gail Devers, v Atlanti 1996 in Barceloni 1992. Večina je menila, da bo ameriškega čakanja na novo zlato v Parizu konec. Sha'Carri Richardson, 24-letnica iz Teksasa, je svetovna prvakinja na 100 metrov, lani v Budimpešti je bila še srebrna na 200 metrov. Veteranka pri 37 letih Fraser-Pryce je svoje pete olimpijske igre, ko si je želela še pete kolajne na 100 metrov, sklenila pred polfinalom, ko se je (vsaj uradno) poškodovala na ogrevanju.

Sveta Lucija je 32-krat manjša od Slovenije

Julien Alfred Foto: Reuters A je svet šokirala leto mlajša Julien Alfred, šprinterka z malega karibskega otočka Sveta Lucija. Ta ima le 617 kvadratnih kilometrov (178. država sveta po površini, Slovenija je 32-krat večja) in nekaj manj kot 180 tisoč prebivalcev. Tekla je svoj in državni rekord 10,72 in za 15 stotink premagala Richardsonovo, bronasta je bila še ena Američanka Melissa Jefferson (10,92). Za Sveto Lucijo je to sploh prva olimpijska kolajna v kateremkoli športu, medtem ko imajo ZDA več kot 300 kolajn samo v atletiki. Alfredova je sicer po srednji šoli odšla na študij in trening v ZDA, obiskovala je univerzo Teksas.

Dobitnice olimpijskih kolajn v Parizu v teku na 100 metrov. Foto: Reuters

Zjutraj si je napisala, da bo olimpijska prvakinja

Za motivacijo, da bi bila na štartu z mislimi na pravem mestu, je zjutraj gledala posnetke jamajškega šprinterja Usaina Bolta, dobitnika osmih olimpijskih zlatih kolajn, in: "Zapisala sem si Julian Alfred, olimpijska prvakinja. Verjela sem vase in si zaupala, da to res zmorem." Letos je bila zlata že na dvoranskem svetovnem prvenstvu na 60 metrov, lani pa je na svetovnem na 100 metrov osvojila četrto mesto, na 200 pa peto. "Vseeno zdaj še nisem dojela, da se je to res zgodilo. Ne vem, kako bo jutri, vem samo, da me čaka še tek na 200 metrov. Zdaj razmišljam že o tem. Čim prej grem spat, da si bom odpočila."

Še namestnik premierja skakal kot mali otrok

Sveta Lucija ima le 617 kvadratnih kilometrov. Foto: Guliverimage Doma, na Sveti Luciji, so z velikim navdušenjem spremljali finale na 100 metrov in se veselili skupaj z njo. Samo poglejte veselje v naslednjem videoposnetku, med njimi je tudi namestnik tamkajšnjega premierja Ernest Hilaire. "Počaščena sem, da sem ambasadorka svoje države. Ne pozna prav veliko ljudi Svete Lucije. Ko se kdaj vozim z Uberjem, me sprašujejo o mojem naglasu, od kod sem in nihče ne ve, kje je Sveta Lucija. Zdaj, ko sem olimpijska prvakinja, bo gotovo marsikdo poiskal, kje je Sveta Lucija. Ponosna sem, da na svojih prsih nosim napis svoje države. Prepričana sem, da zdaj vsi slavijo. Komaj čakam, da se vrnem domov in se bomo vsi veselili."

23-letni Julien je uspel šprint kariere. Foto: Reuters

Prvo zlato tudi za otoček Dominika

Thea Lafond, prva zlata olimpijka Dominike Foto: Reuters Prvo kolajno na olimpijskih igrah in prav tako zlato je svoji državi priborila tudi Thea LaFond v troskoku. Prihaja z otočka Dominika. Tudi ta je v Malih Antilih. Južno od Dominike je Martinik, nato Sveta Lucija, pod njo pa Sveti Vincencij ter Grenadine in Barbados.

"To je za vas," je ob slavju dejala in pokazala na zastavo Dominike. "Nimamo pogosto razloga za slavje. Smo dobri ljudje. Prvič v zgodovini se lahko veselimo česa takega." Tudi ona je spomladi osvojila zlato na dvoranskem svetovnem prvenstvu. "Obe piševa zgodovino svojega otoka. In s tem namenom greva vsak dan na atletsko stezo." Je pa tudi 30-letna LaFondova atletsko znanje dobila v ZDA, obiskovala je univerzo Maryland.