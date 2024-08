Štirje finali, štiri zlate kolajne in štirje olimpijski rekordi. Francoz Leon Marchand ima neverjetne domače olimpijske igre. Samo dva pred njim sta v plavanju na enih igrah osvojila štiri zlate kolajne in zanju ste zagotovo že slišali. To sta bila Michael Phelps in Mark Spitz. Obnorel je Francoze, samo poglejte v spodnjem videoposnetku.

Ko je Andreja Leški v polfinalu juda do 73 kilogramov premagala domačo zvezdnico Clarisse Agbegnenou. Foto: www.alesfevzer.com Prav slovenski športniki so na igrah v Parizu poskrbeli, da je domače občinstvo nekajkrat obmolknilo. Denimo v petek ob zmagi slovenskih odbojkarjev in nekaj dni prej, ko je v polfinalu judoistka Andreja Leški izločila Clarisse Agbegnenou. Se pa zato prava pravljica odvija v pariškem olimpijskem bazenu. Komaj 22-letni Leon Marchand je v petek zvečer osvojil še svojo četrto zlato kolajno. Najboljši je bil še na 200 metrov mešano, kjer je z olimpijskim rekordom in drugim najhitrejšim časom v zgodovini 1:54,06 za 1,25 sekunde ugnal Britanca Duncana Scotta in za 1,94 Kitajca Vang Šuna. Že lani je na svetovnem prvenstvu na Japonskem osvojil tri zlate kolajne, predlani pa dve zlati in eno srebrno v Budimpešti. Pred olimpijskimi igrami je bil na plakatih po francoski prestolnici, čeprav s tega tekmovanja kolajne še ni imel.

Poglejte, kako so v Parizu spremljali in slavili četrto zlato kolajno Leona Marchanda:

Izenačil dosežek Phelpsa in Spitza

Leon Marchand je osvojil še četrto zlato kolajno. Foto: Reuters S štirimi zlatimi kolajnami na enih igrah je ponovil dosežek dveh plavalnih legend Michaela Phelpsa in Marka Spitza. "To je noro. Ta dva sta legendi. Michaela sem lani srečal in dal mi je nekaj nasvetov. Vsak dan treniram z njegovim trenerjem in je res kar noro, da me primerjajo z njim. Tega se zdaj sploh ne zavedam, mogoče se bom čez nekaj dni. Ta teden sem se skušal samo osredotočiti na svoje nastope," je bil ob primerjavi povsem iz sebe Leon Marchand. Njegov trener Bob Bowman je pred leti delal tudi s Phelpsom.

Prvo zlato medaljo na igrah je osvojil na 400 metrov mešano, nato isti večer še na 200 delfin in 200 prsno. Da lahko še četrto, je dobil občutek že zjutraj. "Zbudil sem se poln energije. Mislim, da ta teden ni šlo prav nič narobe. Bil je popoln teden. Nisem si mislil, da lahko osvojim štiri zlate kolajne. Želel sem si osvojiti vsaj eno in imel sem štiri priložnosti. Trener mi je dajal dobre nasvete, bil je zelo miren. Vedel je, da sem dobro pripravljen. Ampak res pa zdaj potrebujem čas, da dojamem, kaj mi je uspelo. Potrebujem tudi oddih."

"Večji kot je pritisk, boljši je"

Ima šele 22 let, a se izvrstno spoprijema s pritiskom. Še boljši je, pravi njegov trener. Foto: Reuters

Trener Bowman pravi, da so primerjave s Phelpsom povsem na mestu. "Leon je dokazal, da se lahko včlani v Phelpsov klub, torej med tiste, ki so še boljši, ko so pod največjim pritiskom. Večji kot je pritisk, boljši je. V zgodovini je bilo veliko odličnih plavalcev in on je zagotovo eden med njimi." Pa je šele na začetku svoje kariere! Strinjal se je tudi v petek srebrni Duncan Scott: "Postaja svetovna zvezda. Zdaj je on šef Francije. Obenem vse to počne z nasmehom na obrazu. Navijači mu dajejo ogromno energije. Izjemno je, da smo temu priča."