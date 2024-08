"Neverjetno ... Ne more biti res. Včeraj, dve uri po tem, ko sem na družabnem omrežju napisal 'Zaslužim si to', sem začutil pekočo bolečino v boku. Prva pomoč, CT, ultrazvok, krvni testi ... Verjetno ledvični kamen. In zdaj tri dni pred tekmo, za katero sem žrtvoval vse, ležim v postelji, nemočen, s povišano telesno temperaturo 38,8 ... Danes bi moral oditi v Pariz in začeti svojo pot proti tem velikim sanjam, a namesto tega so mi svetovali, naj let preložim na jutri, v upanju, da se bo z malo počitka ta nočna mora končala.

Kar mi preostane, je, da čakam in molim ... Vsega tega si ne zaslužim, vse sem naredil za te olimpijske igre, vse. Res si ne zaslužim tega. Samo eno je jasno. Ne vem, kako bom prišel tja, a vem, da bom na tistem tekmovališču in dal bom vse od sebe do zadnjega skoka. Ne glede na to, v kakšni kondiciji bom. Prisežem vam, še prej pa prisežem sebi!" je na družbenem omrežju zapisal italijanski zvezdnik skoka v višino Gianmarco Tamberi.

Tamberi je bil ob odprtju iger v Parizu, kjer je med otvoritvijo izgubil poročni prstan, pozneje pa se je vrnil v domovino. Foto: Guliverimage

32-letnik, ki je pred meseci postal evropski prvak, je na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu spisal eno lepših zgodb, saj sta se s Katarcem Mutazom Esso Barshimom po istih rezultatih dogovorila, da si razdelita olimpijsko zlato.

Kvalifikacije skoka v višino bodo v sredo, finale v soboto.