Udeležba OI zaradi spolne zlorabe obsojenega trenerja pod drobnogledom

Mednarodni olimpijski komite (Mok) začenja preiskavo, kako se je lahko avstralski trener triatlona Brett Sutton udeležil olimpijskih iger, čeprav je bil leta 1999 obsojen zaradi spolne zlorabe. Sutton je trener švicarske triatlonke Julie Derron, ki je v Parizu osvojila srebrno medaljo, in je že zapustil igre, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sutton vodi triatlonsko trenersko podjetje Trisutto, ki je na Instagramu objavilo njegove fotografije na ciljni črti triatlonske preizkušnje v Parizu in videoposnetek, v katerem daje izjavo za švicarsko televizijo po drugem mestu Derron.

Sutton je prejel akreditacijo kitajskega olimpijskega komiteja, je medijem povedal tiskovni predstavnik Moka Mark Adams. Dodal je, da je njegova udeležba v prvi vrsti vprašanje za kitajski olimpijski komite. "Čeprav imamo zaščitne ukrepe, se to na žalost občasno zgodi. Primer bomo preučili," je zatrdil.

Sutton je leta 1999 priznal pet spolnih zlorab najstnice v Avstraliji, za kar je bil obsojen na pogojno kazen.

V Parizu tekmuje tudi 29-letni nizozemski igralec odbojke na mivki Steven van de Velde, ki je bil leta 2016 obsojen na štiriletno zaporno kazen zaradi posilstva 12-letne Britanke Foto: Guliverimage

To ni prva polemika o tem, ali se lahko športniki, ki so bili v preteklosti obsojeni zaradi spolnih zlorab, udeležijo olimpijskih iger. V Parizu namreč tekmuje tudi 29-letni nizozemski igralec odbojke na mivki Steven van de Velde, ki je bil leta 2016 obsojen na štiriletno zaporno kazen zaradi posilstva 12-letne Britanke. Dogodek se je zgodil leta 2014, ko je bil van de Velde star 19 let.

Nizozemca so nekateri navijači ob prvem nastopu na igrah prejšnjo nedeljo izžvižgali. "Kar je v preteklosti, je v preteklosti. Dobil je svojo kazen," pa je medijem dejal njegov moštveni kolega Matthew Immers.

Van de Velde zaradi spolne zlorabe ne sme bivati v olimpijski vasi in je ločen od drugih nizozemskih športnikov.