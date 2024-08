Šved Armand Duplantis je upravičil vlogo prvega favorita v skoku s palico in na olimpijskih igrah v Parizu v velikem slogu ubranil naslov olimpijskega prvaka in postavil svetovni rekord. Kristjan Čeh je na olimpijskih igrah v Parizu v kvalifikacijah meta diska s 64,80 metra dosegel deveti izid in se uvrstil v finale, ki bo v sredo ob 20.35. Tina Šutej je v kvalifikacijah skoka s palico preskočila 4,40 metra, si delila 12. izid in se uvrstila v finale, ki bo v sredo ob 19. uri. Matic Ian Guček je v kvalifikacijah teka na 400 metrov ovire dosegel 34. izid med 39 tekmovalci, tako da ga v torek čaka repasaž, ki se bo začel ob 12. uri.

Armand Duplantis je poskrbel za norišnico na atletskem stadionu, potem ko je postavil svetovni rekord v skoku s palico. Foto: Guliverimage

V tretjem poskusu preskočil 6,25 metra in postavil svetovni rekord

Šved Armand Duplantis je v skoku s palico na olimpijskih igrah v Parizu v velikem slogu ubranil naslov olimpijskega prvaka. Najprej je izboljšal olimpijski rekord, nato pa v tretjem poskusu na 6,25 metra postavil še najboljši izid vseh časov na svetu, kar je njegov deveti svetovni rekord.

Dvakratni zaporedni svetovni prvak Duplantis se je odločil izpustiti več skokov, med drugim prvega na višini 5,50 metra, novo olimpijsko zlato pa si je zagotovil že, ko je kot edini preskočil šestmetrsko znamko.

Armand Duplantis Foto: Guliverimage Nato se je 24-letnik odločil letvico postaviti na 6,10 metra, kar je prav tako brez težav preskočil in s tem za sedem centimetrov izboljšal najboljšo olimpijsko znamko, ki je bila od Ria 2016 v lasti Brazilca Thiaga Braza.

Nov olimpijski rekord in hkrati tudi svetovni je postavil pozneje s preskočenimi 6,25 metra, s čimer je za en centimeter izboljšal svoj prejšnji svetovni rekord, ki ga je dosegel aprila letos v kitajskem Xiamenu.

Srebrno olimpijsko odličje je osvojil Američan Sam Kendricks, bronasto pa Grk Emanuil Karalis.

Kristjan Čeh v finalu

Slovenski atlet Kristjan Čeh, drugi na svetovni lestvici, je nastopil v drugi skupini. Met se mu ni posrečil, orodje je previsoko letelo in pristalo pri okrog 61 m. Nato je namerno prestopil, da merilcem ni bilo treba opraviti svojega dela. Tako tekmovalec iz Podvincev ni izpolnil svojih želja, da bi že s prvim metom kvalifikacij opravil svoje pred finalom.

Že v prvem nastopu je avtomatično normo za finale (66 m) presenetljivo dosegel Nemec Clemens Prüfer (66,36 m), za katerega je bil daleč največji uspeh doslej srebro z mladinskih olimpijskih iger leta 2014 v Nanjingu. Nato se je na drugo mesto v skupini povzpel Čeh s 64,80 m, kar je bilo tedaj skupno osmo mesto. Po poskusu je pogledal v tla in zmajeval z glavo.

Kmalu nato ga je prehitel še Jamajčan Roje Stona (65,32 m). Čehov tretji in zadnji poskus je meril 64,56 m. S tem je končal na tretjem mestu v skupini in skupno devetem. Mesto za njim je bil Litovec Andrius Gudžius, nekdanji evropski prvak (leta 2018) in svetovni prvak (2017) je vrgel 64,07 m.

Foto: Reuters

Prvi, ki je pred tem v skupini A dosegel normo za finale, je bil evropski podprvak Lukas Weisshaidinger. Avstrijec, ki je bil pred tem tretji na olimpijskih igrah v Tokiu ter tretji tudi na svetovnem prvenstvu v Dohi 2019 in na evropskem prvenstvu v Berlinu 2018, je vrgel 66,72 m in takoj končal kvalifikacije. S tem je bil tretji v skupini in tudi skupno, saj sta se v drugih metih neposredno v boj za medalje uvrstila še Mykolas Alekna (67,47 m) in Avstralec Matthew Denny (66,83 m). Slednji je med drugim Čehu lani odvzel skupno zmago na diamantni ligi.

Alekna je edini pred Čehom na svetovni lestvici in je letos izboljšal enega najstarejših svetovnih rekordov med atleti. Za 24-letnim Čehom je zaostal pred dobrim mesecem in pol na evropskem prvenstvu v Rimu. Tam je Čeh zmagal, branilec naslova Alekna pa je bil bronast. Tudi njemu uvodni met v kvalifikacijah ni uspel, saj mu je disk nekoliko zdrsnil iz roke.

Naslov olimpijskega zmagovalca bo branil Šved Daniel Stahl, ki je tudi svetovni prvak. A mu v kvalifikacijah ni šlo, s 65,14 m je bil šele šesti v skupini, pred njim sta bila tudi Jamajčana Traves Smukle (65,91 m) in Ralford Mullings (65,18 m).

Čeh: Kvalifikacije niso nikoli najboljša tekma

"Nisem najbolj zadovoljen, a je bil glavni cilj, da pridem v finale, in to sem dosegel. Ogrevanje je bilo sicer kar dobro, disk se je dotaknil kvalifikacijske norme, črte, ki jo je označevala. S tem sem lahko zadovoljen. V prvem metu sem bil zelo nervozen, disk je letel prehitro v zrak in potem tudi hitro padel. V drugem metu sem bil preveč 'zakrčen', tudi tretji poskus ni bil dober," je nastop strnil Čeh.

Potem je izpostavil prepričanje, da bo v finalu nastopil veliko bolje. "Že po drugi seriji sem vedel, da bo daljava, ki sem jo dosegel, dovolj za finale. Bil sem dva metra pred tistimi, ki so bili na meji uvrstitve v zadnji del olimpijskih iger. Nihče me ni presenetil, vsi favoriti so naredili, kar je bilo treba. Kvalifikacije tako niso nikoli najboljša tekma, vsi se pripravljamo za finale. Jutri me čaka fitnes in 'tonizacija', potem bodo sledile imitacije metov. V sredo pa bo že finale. Vedno nerad napovedujem medalje, zadovoljen bom, če mi bo uspel tehnično dober met, potem bodo tudi daljave dobre," je dodal slovenski rekorder.

Kristjan Čeh spada med favorite za dobitnike medalj na OI 2024. Foto: Guliverimage

Čeh je na zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami 21. julija zmagal s 66,57 m v kraju Johvi v Estoniji. Prav tam je 16. junija lani dosegel slovenski rekord in je z 71,86 m izenačen na petem mestu v zgodovini discipline. Na olimpijskih igrah tekmuje drugič, pred tremi leti v Tokiu je brez trenerja zasedel peto mesto. Nato ni zapuščal zmagovalnega odra na velikih tekmah, nizal je zmage na diamantnih ligah in drugih tekmah.

Ptujska mestna tržnica je od danes za tri dni odeta v olimpijske barve, saj so tam uredili olimpijsko mesto, v katerega obiskovalce vabijo k spremljanju olimpijskega dogajanja pred velikim ekranom, ob tem pa so v Zavodu za mladino, šport in turizem Ptuj pripravili tudi različne športne izzive. Vrhunec dogajanja bo v sredo zvečer, ko se bo Čeh, sicer krajan Podvincev, po pričakovanjih boril za eno od odličij.

Medtem ko bo torek minil bolj mirno, pa se v najstarejšem slovenskem mestu vrhunec dogajanja obeta v sredo zvečer, ko se bo Čeh po pričakovanjih boril za eno od odličij. Ptujčani in obiskovalci bodo držali pesti in spodbujali Kristjana Čeha do olimpijskega zlata, navijanju pa se bo pridružila tudi županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.

Tina Šutej v finale, kjer bo nastopilo kar 20 atletinj

Petintridesetletna Tina Šutej je tekmovala v skupini B. V prvem skoku je preskočila 4,20 in 4,40 m, pri tej drugi višini se je med padanjem s trebuhom dotaknila letvice, ki pa je ostala na stojalu. S tem je bila tedaj med vodilni tekmovalkami. Nadaljevalo se je na 4,55 m, ko je Šutej letvico podrla že z nogo. Prvič sta bili na tej višini v skupini slovenske tekmovalke uspešni le dve tekmovalki. Američanka Katie Moon, branilka olimpijskega zlata, ki je lani v Budimpešti ubranila tudi svetovni naslov, je skupaj z Italijanko Eliso Molinarolo prevzela vodstvo.

Tina Šutej si je v kvalifikacijah delila 12. mesto, ki še vodi v finale. Foto: Reuters

Šutej je bila v drugem poskusu veliko bližje uspehu kot prvič, a je spet s prednjim delom telesa podrsala po letvici, ki pa je tokrat padla s stojala. Ljubljančanka, ki zaradi trenerja Milana Kranjca že nekaj let živi in vadi v Celju, je tretjič nastopila slabše. Že ko se je dvigala v stojo, je podrla letvico in končala tekmovanje. Sledilo je dolgo čakanje na končni razplet, ki pa se je odvil v prid slovenske tekmovalke, ki si je zagotovila nastop v boju za medalje še na tretjih olimpijskih igrah. V finalu bo tekmovalo 20 atletinj.

Članica celjskega Kladivarja je osvojila štiri medalje na velikih tekmovanjih po olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je bila peta. Četrtič nastopa na olimpijskih igrah, enajsta je bila v finalu v Riu de Janeiru leta 2016 in 19. v Londonu leta 2012. V prejšnjih dveh letih je osvojila po dve srebrni in bronasti medalji na evropskem prvenstvu in dvoranskem svetovnem prvenstvu ter četrti mesti na svetovnem prvenstvu na prostem predlani in lani.

"Veseli me, da sem sploh v Parizu"

"Ne morem reči, da je bila sreča tista, ki me je pripeljala v finale. Vse smo malo slabše skakale in se je tako zasukalo. Obenem sem bila blizu uspeha v drugem poskusu na 4,55 m. Veseli me, da sem sploh v Parizu. Še pred tremi tedni nisem vedela, če bom tekmovala na olimpijskih igrah. Poškodovana mišica roke, ki sem si jo natrgala pred dvema mesecema, se je zacelila v zadnjem trenutku. Pred dvema tednoma smo se odločili, da grem na olimpijske igre. Vesela sem, da sem skakala brez bolečin," je pojasnila Šutej.

Veseli jo tudi, da bo imela še eno priložnost. "Moja zadnja dva skoka v kvalifikacijah sta bila dobra in upam, da zadržim take občutke. Po začetku bom prešla na bolj trde palice, ker me ta, s katero sem nastopila, ne more pripeljati do naslednjih višin. V karieri nisem bila veliko poškodovana, razen kroničnega vnetja tetive, ki zelo boli, a se ne slabša. Imela sem srečo. Letos pa ni moje leto, sem imela težave, začelo se je v zimski sezoni in nadaljevalo poleti. Na olimpijske igre sem prišla z željo, da tekmujem v finalu. V njem realno nimam možnosti za medalje. A sem bom potrudila po najboljših močeh. Vem, da lahko skočim 4,70 m, kar pa ne bo dovolj za medaljo," je še povedala Šutej.

Tina Šutej bo nastopila že v tretjem finalu na olimpijskih igrah. Foto: Reuters

Letos je imela obilo težav z zdravjem in s poškodbami. Zaradi poškodbe ahilove tetive ni nastopila že na dvoranskem svetovnem prvenstvu marca letos v škotskem Glasgowu. Odpovedala je nastop v kvalifikacijah na evropskem prvenstvu v Rimu, ker se je pred tem poškodovala na treningu v Celju. Pri prijemu palice je zgornja roka zdrsnila in vrh palice se ji je zarinil v mišico na roki. V večnem mestu bi branila bronasto medaljo s prejšnjega evropskega prvenstva pred dvema letoma v Münchnu.

V Mariboru je 21. julija na prvi tekmi po skoraj dveh mesecih s 4,50 m potrdila odhod na olimpijske igre. Sredi maja je zadnjič nastopila. Tedaj je na diamantni ligi v Marakešu po hudih prebavnih težavah zasedla šesto mesto s 4,45 m. Po prihodu v domovino pa so ugotovili, da je bila še pozitivna na novi koronavirus.

Guček je šel na vse ali nič

Slovenski atlet Ian Matic Guček julija po evropskem prvenstvu v Rimu, kjer je bil sedmi, zaradi vnetja tetive ni treniral po predvidenem načrtu. V Rimu je v polfinalu prvenstva stare celine izboljšal svoj slovenski rekord (48,34). Tokrat je bil precej pod tem dosežkom in se tudi ni spustil pod mejo 50 sekund. V začetku ciljne ravnine je bil sicer še v boju za četrto mesto, nato pa je popustil.

"Čas, ki sem ga dosegel, je bil zelo slab. Ampak glede na to, kar se je dogajalo v zadnjem mesecu zaradi poškodbe z ahilovo tetivo, sem vesel, da sem lahko sploh nastopil. A je bilo to daleč od mojih sposobnosti. Poseben občutek je bil nastopiti pred tako veliko publiko na olimpijskih igrah, vse to je tudi motivacija za naprej. Začel sem hitro, ker na drugačen način ne moreš pridobivati časa v tej disciplini. Sem šel na vse ali nič, a danes mi na koncu ni ostalo dovolj moči. V svojem drugem teku na olimpijskih igrah pričakujem boljši izid," je povedal Guček.

Matic Ian Guček (desno) bo nastopil v torek v repasažu. Foto: Reuters

Dvajsetletni član celjskega Kladivarja, pred dvema letoma je postal mladinski svetovni podprvak, je devetnajsti na svetovni lestvici, s tem je bil četrti v skupini. V polfinale olimpijskih iger so se uvrstili prvi trije iz skupin in še trije najhitrejši po času.

V skupini je z 48,82 sekunde zmagal drugi na svetovni lestvici in tudi drugi najhitrejši v zgodovini na nizkih ovirah Benjamin Rai iz ZDA, srebrn na prejšnjih olimpijskih igrah v Tokiu ter dvakrat drugi in bronast na prejšnji treh svetovnih prvenstvih. Na prejšnjem svetovnem prvenstvu in na olimpijskih igrah v Tokiu je bil tudi član zlatih štafet na 4 x 400 m.

Tako se je razpletlo v prvi kvalifikacijski skupini. Foto: Reuters

Drugi v skupini je bil Jamajčan Jaheel Hyde (49,08), lanski vseameriški prvak, tretji pa Kyron McMaster iz Britanskih deviških otokov. Aktualni svetovni podprvak in četrti na olimpijskih igrah v Tokiu se je s 49,24 sekunde kot zadnji neposredno uvrstil v polfinale. Četrti je bil z 49,34 sekunde Šved Carl Bengtstrom, bronast pred mesecem in pol na evropskem prvenstvu.

Valarie Allman Foto: Guliverimage

Allman obranila olimpijski naslov v metu diska

Američanka Valarie Allman je v Parizu obranila naslov olimpijske prvakinje v metu diska iz Tokia. Z 69,5 metra je za skoraj dva metra ugnala Feng Bin iz Kitajske in Hrvatico Sandro Elkasević. Slednja je tako po Londonu 2012 in Riu 2016 osvojila svojo tretjo olimpijsko medaljo.

Beatrice Chebet Foto: Guliverimage

Kenijka Beatrice Chebet je s časom 14:28,56 minute postala nova olimpijska prvakinja v teku na 5000 metrov. Drugo mesto je osvojila olimpijska prvakinja iz Tokia, Nizozemka Sifan Hassan (14:30,61 minute), tretje mesto pa si je z novim italijanskim državnim rekordom, ki zdaj znaša 14:31,64 minute, pritekla Nadia Battocletti.