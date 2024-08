Lyles je v finišu ujel in na koncu prehitel Jamajčana Thompsona. Foto: Reuters Lyles je v Parizu osvojil svoje prvo zlato olimpijsko odličje in prvo ameriško tega leska v kraljevski atletski disciplini po zmagoslavju Justina Gatlina pred dvajsetimi leti v Atenah.

Na stadionu Stade de France je dosegel svoj osebni rekord, do današnje finalne preizkušnje je znašal 9,81 sekunde.

"To je tisto, kar sem si želel," je takoj po zmagi dejal Lyles in dodal: "Za menoj je težka bitka z zelo močnimi tekmeci. Vsi so bili nabrušeni in pripravljeni na boj, a sem dokazal, da sem na atletskih stezah nad vsemi. Bil sem pravi volk med volkovi," so bile prve besede novega olimpijskega prvaka na 100 metrov iz ZDA.

Za Lylesa je to že druga kolajna na olimpijskih igrah, pred tremi leti je v deželi vzhajajočega sonca osvojil bronasto v teku na 100 metrov.

Na letošnjih olimpijskih igrah načrtuje štiri zlata odličja. Po zmagoslavju na 100 metrov še v posamičnem teku na 200 metrov ter v štafetnih preizkušnjah na 100 in 400 metrov. Foto: Reuters

Po treh zlatih kolajnah na lanskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti v tekih na 100, 200 in štafetnem teku 4 x 100 metrov je postal pravi atletski superzvezdnik in nesojeni naslednik legendarnega jamajškega sprinterja Usaina Bolta, nosilca osmih zlatih olimpijskih kolajn iz Pekinga 2008, Londona 2012 in Ria de Janeira 2016.

Italijan Marcell Jacobs, olimpijski zmagovalec pred tremi leti v Tokiu, je s svojim najboljšim letošnjim časom (9,85) zasedel peto mesto.

Ukrajinki in Avstralki do kolajn v skoku v višino

Ukrajinska atletinja Jaroslava Mahučik je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila odličje zlatega leska v skoku v višino. Dvaindvajsetletna Mahučik je v finalu tako kot srebrna Avstralka Nicola Olyslagers preskočila 200 cm, a je imela Ukrajinka manjše število skokov od tekmice iz "dežele tam spodaj".

Jaroslava Mahučik je bronu iz Tokia dodala olimpijsko zlato. Foto: Reuters

Bronaste kolajne se veselita tudi Ukrajinka Irina Geraščenko in Avstralka Eleanor Patterson. Njuna nastopa sta bila identična, obe sta preskočili 195 cm. Mahučik je na olimpijske igre prišla kot prva favoritinja. V začetku prejšnjega meseca je na atletskem mitingu v Parizu preskočila 210 cm in postavila nov svetovni rekord.

Kvartet dobitnic olimpijskih kolajn v skoku v višino. Foto: Reuters Na osrednjem stadionu Stade de France je na najbolj pomembni preizkušnji v tem letu v prvih poskusih preskočila 191, 195, 198 in 200 cm, medtem ko je Olyslagers po uvodnih treh brezhibnih skokih 200 cm preskočila šele v tretjem poskusu.

Na 202 cm je Avstralka trikrat podrla letvico, medtem ko je Mahučik - po dveh neuspešnih skokih - in ko je imela zagotovljeno zlato kolajno nato lestvico dvignila za dodatna dva centimetra, a je bila v svojem edinem poskusu neuspešna na tej višini.

Mahučik je osvojila svojo drugo kolajno na olimpijskih igrah. Pred tremi leti je v deželi vzhajajočega sonca osvojila bron, medtem ko je Olyslagers že na drugih zaporednih igrah osvojila srebrno odličje.

Katzberg daleč pred konkurenco

Kanadčan Ethan Katzberg je na olimpijskih igrah v Parizu osvojil zlato medaljo v metu kladiva. Zagotovil si jo je v prvi seriji, ko je orodje vrgel 84,12 metra. Srebro je osvojil Madžar Bence Halasz (79,97), bron pa Ukrajinec Mihajlo Kohan (79,39). Ethan Katzberg je olimpijski prvak v metu kladiva. Foto: Reuters

Dvaindvajsetletni Kanadčan, sicer tudi svetovni prvak iz Budimpešte 2023, je tekmoval na svojih prvih olimpijskih igrah. V današnjem izjemnem prvem metu je kladivo vrgel več kot štiri metre in pol dlje kot tekmeci. Je prvi Kanadčan, ki je v tej disciplini osvojil zlato olimpijsko medaljo in prvi Severnoameričan po letu 1956, ko je zmagal Hal Connolly.

Halasz in Kohan sta si prvo olimpijsko odličje zagotovila na svojih drugih igrah. Madžar je v Tokiu tekmovanje končal v kvalifikacijah, Ukrajinec pa na četrtem mestu.