Prvič na OI, zlato pa Špancema

Španija je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila naslov na tekmi mešanih parov v hoji na maratonski razdalji, ki je bila prvič na olimpijskem sporedu. Alvaro Martin in Maria Perez sta maratonsko progo, dolgo 42,195 kilometra, premagala v dveh urah, 50 minutah in 31 sekundah ter slavila zmago pred Ekvadorjem (2:51:22) in Avstralijo (2:51:38).

Brian Daniel Pintado in Glenda Morejon sta Ekvadorju priborila komaj tretjo srebrno kolajno v zgodovini iger, za zmago sta zaostala za 51 sekund, bron je pripadel avstralski dvojici Rhydian Cowley in Jemima Montag (+1:07).

Martin, svetovni prvak in na pariških igrah bronast v hitri hoji na 20 kilometrov, je bil na letošnjem svetovnem prvenstvu mešanih parov v tekmovalni hoji v Antalyi tretji, vendar je bila njegova partnerica takrat Laura Garcia-Caro. Njegova današnja partnerica Perezova pa je bila na teh igrah srebrna v hoji na 20 kilometrov.

Zmagovalci SP Italijani, ki so v Turčiji presenetljivo slavili z Valentino Trapletti in Francescom Fortunatom, so bili v Parizu šesti, azzurre sta zastopala Massimo Stano in Antonella Palmisano.

V novi tekmi mešanih parov v maratonski hoji, ki je zamenjala moški maraton v hoji na 50 kilometrov, je sodelovalo 25 ekip, po en moški in ena ženska, ki so maratonsko razdaljo pretekle v štirih približno enakih etapah.

Atletika, maratonska hoja, mešani pari:

ZLATO: Španija (Maria Isabel Perez/Alvaro Martin)

SREBRO: Ekvador (Glenda Estefania Morejon/Brian Pintado)

BRON: Avstralija (Jemima Montag/Rhydian Cowley)