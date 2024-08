Vučić prekinil prenos olimpijskih iger. "Nisem ne lep ne pameten, ampak ..."

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v ponedeljek zvečer okoli 22.30 gledalcem, ki so na RTS spremljali olimpijske igre, nenadoma prekinil prenos in se oglasil z nekoliko bizarnim govorom z gradbišča otroške bolnišnice Tišrova 2. Spregovoril je o litiju, nedokončani bolnišnici in med drugim tudi o zdravljenju otrok s hudo, neozdravljivo genetsko boleznijo.

Toliko mu je kopanje litijuma pitanje života i smrti da je malo pre upao i u noćni RTS dnevnik da se kao najveći licemer slika ispred Dečije klinike i on objasni:



da će nam deca biti zdrava, da će “nekih čestica” biti samo ispod zemlje i to malog komada zemlje od 220 hektara! pic.twitter.com/rlQqPCI14b — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) August 5, 2024

V polurnem nagovoru državljanov je omenil več tem, začel je s pojasnilom, zakaj omenjena bolnišnica še ni zgrajena, čeprav je bil rok za zaključek gradnje glede na obljube opozicije predviden v letu 2022.

Nisem niti lep niti se ne prilizujem ljudem

"Nisem tako lep, da bi služil s fotografiranjem in slikanjem, nisem ne lep ne pameten kot oni, sem pa veliko bolj prizadeven in sem vplival na to, da naredijo vse, na kar oni niso niti pomislili," je dejal Vučić in se v nadaljevanju dotaknil tudi izkopavanja litija v Srbiji.

Povedal je, da ni nikomur ničesar obljubil, pri čemer je namigoval na srečanje z Olafom Scholtzem, ki je julija zaradi rudarjenja litija obiskal Beograd. Dodal je, da tisti, ki govorijo o rudniku, nimajo pojma in lažejo, v nasprotju z njim, ki vedno govori resnico in se ne prilizuje ljudem.

Neozdravljivo bolni otroci

Vučić je omenil tudi zdravljenje otrok s hudo boleznijo, bulozno epidermolizo, ki je neozdravljiva in dosmrtna. Koža je krhka kot metuljeva krila, zaradi česar pri bolnikih ves čas po vsem telesu spontano nastajajo krvave odprte rane. Vučić je ob tem poudaril, da se zaradi malomarnosti države pogosto organizirajo humanitarne akcije za zbiranje denarja za zdravljenje in da to ni rešitev.

Ček, jel to pijani Barba istakao kandidaturu za Predsednika Srbije ili je psiho opet uzeo pogrešnu terapiju? pic.twitter.com/zq6R8EJONM — Stonexman™🚴‍♂️ (@stonexman) August 5, 2024

Spregovoril je še o davčnem dolgu košarkarskega kluba Partizan, govor pa sklenil z besedami, da je v državi veliko stvari spreobrnjenih in veliko laži, je še poročal portal nova rs.