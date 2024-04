Kaj bo Vučić počel s temi letali?

Pričakuje se, da bo Srbija s Francijo podpisala največji orožarski posel v svoji moderni zgodovini. Beograd namreč načrtuje naročilo 12 francoskih letal rafal pri Dassault Aviation v vrednosti tri milijarde evrov, s čimer označuje dolgoročno zavezanost Zahodu po desetletjih odvisnosti od ruskih letal.

Vučić: Tudi, če bi želeli kupovati iz Rusije, to zdaj ni mogoče

Od obsežne ruske invazije na Ukrajino leta 2022 je srbski predsednik Aleksandar Vučić razočaral evropske prestolnice, ker se ni hotel pridružiti zahodnim sankcijam proti režimu Vladimirja Putina in ker je Srbijo pustil odprto za ruske posle – medtem ko je še vedno ohranjal svojo kandidaturo za pridružitev EU. Ko se je pritisk Evrope in ZDA povečal, je Vučić začel dovoljevati pošiljke srbskega streliva v Ukrajino ter kupovati zahodno orožje poleg kitajskih in ruskih sistemov, ki jih trenutno uporabljajo srbske oborožene sile.

"Pogodbo naj bi podpisali v naslednjih dveh mesecih v navzočnosti francoskega predsednika," je dejal Vučić prejšnji teden v Parizu po srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. "Odločeni smo kupiti nova letala, ki bi bistveno izboljšala naše bojne zmogljivosti."

Medtem ko je pohvalil Vučića, je Macron tudi nakazal, da želi, da Srbija naredi nadaljnje korake proti Zahodu, vključno s priznanjem državnosti Kosova. Foto: Reuters

"Zanašali smo se na sovjetsko tehnologijo, a tudi če bi želeli kupovati iz Rusije, to zdaj zaradi geopolitičnih okoliščin sploh ni izvedljivo," je dejal eden od srbskih uradnikov.

Macron pohvalil Vučića

"Naši gospodarski odnosi so se resnično okrepili in lahko gremo dlje," je dejal Macron po gostovanju Vučića v Parizu. Razprave o obrambnih pogodbah in energetskih projektih so znak političnega zaupanja in želje po razširitvi njihovih odnosov.

Medtem ko je pohvalil Vučića, je Macron tudi nakazal, da želi, da Srbija naredi nadaljnje korake proti Zahodu, vključno s priznanjem državnosti Kosova. "Pomembno je, da Srbija še naprej konkretizira svoje evropske odločitve, na primer z usklajevanjem naših odločitev o zunanji politiki."

Uradnik je dodal, da so Srbi poleg letal rafal kupili tudi francoske radarske in raketne sisteme ter oddali naročila za transportna letala airbus.

Ruska obsežna invazija na Ukrajino je vodila evropske države k povečanju izdatkov za obrambo in pomagala Franciji, da je lani postala druga največja izvoznica orožja za ZDA. Glede na ponovno priljubljenost rafala se Dassault Aviation sooča z izzivom, kako ga hitreje izdelati. Lani je iz svoje tovarne blizu Bordeauxa dobavil le 13 reaktivnih letal, kar je manj od načrtovanih 15, letos jih namerava 20, nato pa sčasoma proizvodnjo povečati na 36 letno. "Tega smo sposobni, prepričan sem," je marca v intervjuju za Boursoramo dejal izvršni direktor Éric Trappier. "Za izdelavo enega rafala potrebujejo približno 400 dobaviteljev," je dodal.