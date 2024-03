Vučić bo razkril ime mandatarja za sestavo nove srbske vlade

Srbski predsednik Aleksandar Vučić bo danes sporočil ime mandatarja za sestavo nove srbske vlade, so v četrtek zvečer za agencijo Tanjug potrdili v njegovem uradu.

Vučić je odločitev sprejel po več pogovorih z vodji strank vladajoče koalicije. Nova vlada bi lahko bila oblikovana v prihodnjih tednih, piše Tanjug.

Zaradi številnih nepravilnosti volitve za opozicijo ostajajo sporne

Srbski volivci so se na volišča odpravili decembra lani, ko je na predčasnih parlamentarnih volitvah slavila koalicija srbskega predsednika Aleksandra Vučića z njegovo Srbsko napredno stranko (SNS) na čelu. V novem sklicu 250-članske skupščine ima 129 poslancev.

Na predčasnih volitvah je v parlament prišlo skupno deset strank in zavezništev. Vodilna opozicijska koalicija, zbrana na listi Srbija proti nasilju, ki jo sestavljajo levo-liberalne in sredinske stranke, je osvojila 65 sedežev, lista, zbrana okoli Socialistične stranke Srbije (SPS) Ivice Dačića, 18 sedežev, desna koalicija Nada in Mi – glas ljudstva, katere nosilec je zdravnik Branimir Nestorović, pa po 13 sedežev. V parlament je prišlo tudi pet manjšinskih list.

Volitve sicer zaradi številnih nepravilnosti za opozicijo ostajajo sporne. Opozicija se tako tudi ni udeležila posvetov s predsednikom Vučićem o novem mandatarju.