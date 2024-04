Vučić: Opravičim se lahko Slovencem, ne pa slovenskim politikom

"Če sem koga prizadel v Sloveniji, se opravičujem, ne bom pa se opravičeval slovenskim politikom," je iz New Yorka sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić, potem ko je zaradi njegove izjave v Varnostnem svetu, da ne ve, kdo je bolj odvraten, Slovenci, Američani ali Švicarji, izbruhnil diplomatski spor. Vučića je razjezilo to, da je Varnostni svet ZN kosovski predsednici Vojsi Osmani-Sadriu dovolil, da je pripeljala domnevne žrtve posilstev, ki naj bi se zgodila med vojno, ne da bi s tem seznanil Srbijo.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po današnjem odzivu slovenskega zunanjega ministrstva in predsednika vlade na včerajšnjo izjavo o "odvratnih Slovencih" v New Yorku znova stopil pred kamere. "Rekel sem, da so Slovenci nagnusni, pri čemer sem mislil na sejo varnostnega sveta." To je bila tema in vsem je bilo jasno, da se nanaša na posameznika in na njegovo politiko. "Vsekakor ne gre za besednjak, ampak človeško sem povedal, kaj si mislim o njihovi politiki," je po poročanju N1 Srbija Vučić povedal srbskim novinarjem.

Dodal je, da ima o Slovencih kot narodu najboljše mnenje in da ima pri nas veliko prijateljev in sorodstva. "Če sem koga užalil, se želim opravičiti vsej slovenski javnosti in hkrati povem, da se ne bom opravičil slovenskim politikom, ker vodijo nagnusno politiko do Srbije in srbskega naroda," je dejal Vučić.

"Zakaj kršitev ozemeljske celovitosti Srbije ni bila ocenjena kot grozna?"

Dodal je, da je bila njegova izjava vzeta iz konteksta in ocenjena kot nekaj "groznega", kršitev ozemeljske celovitosti Srbije pa po drugi strani ni bila ocenjena kot "grozna".

"Ni groznega, da sponzorirajo resolucijo o Srebrenici proti našim ljudem, ne da bi se prej posvetovali z nami, nas obvestili ali vprašali. Izkoriščam tudi priložnost, da v Beograd in Srbijo povabim Roberta Goloba in predsednico Pirc Musar. Vsekakor se je treba še enkrat opravičiti, poudariti, da zagotovo nisem mislil na Slovence, ampak jim v obraz povedati, kaj si mislim o njihovi slabi politiki do Srbije in srbskega naroda," je po poročanju N1 Srbija zaključil Vučić.