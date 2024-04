Vučić: Ne vem, kdo je bil bolj odvraten, Slovenci ali kdo drug

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je prepričan, da je bila ponedeljkova razprava o Kosovu v Varnostnem svetu Združenih narodov past za Srbijo, ki so jo pripravile ZDA, Švica in Slovenija. To je bilo šokantno, je Vučić dejal srbskim novinarjem po razpravi.

V nedeljo sta v New Yorku med rednim zasedanjem o delu Misije ZN na Kosovu (Unmik) v Varnostnem svetu ZN svoje stališče o dogajanju predstavila srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovska predsednica Vjosa Osmani-Sadriu.

Past za Srbijo?

Vučić je prepričan, da je bila ta razprava vnaprej montiran proces oziroma past, ki so jo pripravile ZDA, Švica in Slovenija (ZDA so stalna članica varnostnega sveta, Švica in Slovenija pa nestalni). Srbskega predsednika je zlasti zmotilo, da so bile v kosovski delegaciji tudi ženske, za katere je kosovska predsednica dejala, da so bile žrtve srbskega nasilja v času srbske oblasti nad Kosovom.

Takrat je bil Vučić minister za propagando v srbski vladi, je dejala Osmanijeva, ki je govorila tudi o pobijanju in zažiganju albanskih otrok ter pobijanju nosečih kosovskih Albank na Kosovu.

Vučić: Nihče nas ni obvestil, kdo bo še v kosovski delegaciji

Vučić je v izjavi srbskim novinarjem te besede označil za laži. Dejal je tudi, da srbski delegaciji ni nihče sporočil, da bodo v kosovski delegaciji tudi ženske, ki so bile žrtve posilstev.

Odlomek besednega dvoboja med Vučićem in Osmanijevo v Združenih narodih:

Kot je poudaril, bi lahko Srbija napolnila vso dvorano Združenih narodov s Srbkinjami in Srbi, ki so izgubili koga od svojih bližnjih ali pa so bili sami žrtve albanskega terorja, a jim ni nihče sporočil, da je kaj takega mogoče.

Vučić: Srbsko delegacijo so hoteli ujeti nepripravljeno

"Kdo so ljudje, ki vstopajo v dvorano, smo se spraševali. Teh ljudi protokol najprej ni spustil v dvorano. Ugotovili smo, da so bili (kosovska delegacija, op. p.) dogovorjeni z Američani, Slovenci ali Švicarji. Ne vem, kdo od njih je bil bolj odvraten, Slovenci ali kdo drug, ki je govoril," je povedal Vučić, ki je prepričan, da so to storili zato, da bi zmedli srbsko delegacijo in jo ujeli nepripravljeno.