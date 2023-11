Aleksandar Vučić s posnetkom seksa nad opozicijskega politika?

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je 1. novembra razpustil parlament in razpisal predčasne parlamentarne volitve. Predvolilna kampanja je v polnem teku in čeprav Vučić ni več predsednik vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), je še kako prisoten v volilni kampanji stranke.

Za srbski portal N1 je nekdanji podpredsednik vlade in univerzitetni profesor Žarko Korać dejal, da volilna kampanja postaja vse bolj umazana, Vučić pa se je, kot je dejal Korač, spustil na osebno raven in je pripravljen obračunati s komerkoli, ki mu nasprotuje ter s tem predstavlja grožnjo na prihajajočih volitvah.

Opozicijski politik: Vedel sem, da se bo to nekoč zgodilo

Predsednik srbske opozicijske stranke Skupaj Đorđe Miketić je v pogovoru za televizijo N1 tako razkril, da je z neznane telefonske številke prejel intimno fotografijo oziroma zajem zaslona posnetka spolnega odnosa, zraven pa vprašanje, ali je na to pripravil svojo mamo. Ali je na fotografiji res on, ni potrdil, saj fotografija menda ni ostra.

Sporočilo je dobil potem, ko ga je Vučić v nedeljo zvečer na televiziji Pink označil za "človeško sramoto" in namignil, da "nekaj ve o njem, o čemer ne sme govoriti".

Miketić je sporočilo objavil tudi na družbenem omrežju X in napovedal, da bo vložil tožbo in za pričo poklical Vučića. "To je dokaz, da Varnostno-informacijska agencija (BIA) ne ščiti države, temveč dela za Aleksandra Vučića in režim SNS, cilja pa na opozicijo in državljane," je zapisal Miketić.

"Vse, kar imate, ni neznano ne meni ne moji družini. Ko si pred letom in pol vstopil v mojo hišo in mi ukradel računalnik, sem vedel, da se bo to nekoč zgodilo," je še zapisal Miketić in dodal, da je krajo prijavil policiji.

Ovu fotografiju sam dobio u 11.27 sa 0616035937.

Podneću krivičnu prijavu protiv nn lica, a za svedoka ću pozvati @avucic koji je sinoć na TV najavio da kreće hajka na mene.

Ovo je dokaz da BIA ne štiti državu već radi za @avucic i SNS režim, targetirajući opoziciju i građane. pic.twitter.com/79h0oD3zNS — Djordje Miketic (@djordjemiketic) November 27, 2023

"Edina stvar, ki je nisem mogel niti slutiti, je, da se bo ukvarjal z mojim življenjem osebno. Aleksandar Vučić, videti si res nervozen," je v naslednji objavi še zapisal Miketić.

Se Vučiću trese stolček?

Da je Vučićevo javno obračunavanje z nasprotniki pokazatelj njegove zaskrbljenosti, meni tudi Korać. "Na volitve gre v politični defenzivi. V zunanji politiki je naredil veliko napako, saj je zadnja stvar, ki si jo EU želi, vojna na Kosovu. Trudi se zmagati na teh volitvah in poslati sporočilo Zahodu, da ga morda nimajo radi, da pa je on edini, s katerim se lahko pogajajo," je za srbski portal N1 še povedal Korać.

"Dela vse, kar lahko, deli denar, kritike žali na najbolj primitiven način, podivjan je, ker ga je strah, da bi lahko izgubil na teh volitvah. Terorizira politično sceno v Srbiji. Kdorkoli je proti njemu, je takoj nasprotnik Srbije. Državljanom Srbije daje izbiro, ali jaz ali nekdo, ki bo uničil Srbijo," je Vučićevo delovanje še komentiral Korać.