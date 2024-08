Srbske solze ob pisanju zgodovine: "Zlomil sem se"

Četudi slovenske košarkarske reprezentance ni na letošnjih olimpijskih igrah, pa je košarkarski turnir v Parizu zagotovo nekaj največjega in odmevnega, s čimer lahko postreže športno dogajanje. Za odmeven dosežek so v četrtfinalu poskrbeli Srbi, medtem ko zvezdniška zasedba ZDA še naprej suvereno koraka proti peti zaporedni zlati medalji.

Torek na olimpijskih igrah v Parizu so z naskokom najbolj zaznamovale tekme četrtfinala košarkarskega turnirja, ki je eden najmočnejših v zgodovini tega tekmovanja. Nobeno svetovno, kaj šele evropsko prvenstvo ni v zadnjih letih postreglo s tako številčno košarkarsko smetano, Pariz oziroma v skupinskem delu Lille pa sta na enem mestu zbrala trenutno najmočnejša imena, kar jih premore svetovna košarka.

Četudi slovenska izbrana vrsta na letošnjih igrah ne sodeluje, saj se ji je zataknilo na kvalifikacijskem turnirju v Pireju, pa je košarkarski turnir kljub temu tudi v Sloveniji požel ogromno zanimanja. Košarka je na olimpijskih igrah vselej magnet za navijače z vsega sveta, nič drugače ni bilo v torkovem četrtfinalu, ko se je arena Bercy v Parizu pred vsako tekmo že približno pol ure pred tekmo napolnila do zadnjega kotička. "Reprezentance so res izjemno močne, tu v Parizu sem bil tudi na kavi z Erikom Spoelstro, ki je pomočnik v ameriški reprezentanci. Mislim, da so Američani tudi po prikazanem izraziti favoriti za zlato. Potem so tu po mojem mnenju nevarni še Srbija, Nemčija in gostitelji Francozi," je že pred tekmami četrtfinala napovedal zlati slovenski kapetan Goran Dragić, ki je z napovedjo polfinalistov zadel v polno.

"Srbski" lokal v neposredni bližini arene Bercy Foto: Sportal

Srbi do zgodovinskega mejnika

Vse štiri tekme so postregle s predstavami za košarkarske sladokusce, v zgodovino pa je poseben pečat vtisnila tista druga med Avstralijo in Srbijo, ki ji je ob povratku z -24 uspel zgodovinski podvig. "Srbija, Srbija!" je še po večerni tekmi med ZDA in Brazilijo, ki so jo brez večjih težav dobili prvi, odmevalo v okolici Bercyja, kjer so si v bližnjih lokalih v okolici dvorane svoje opazno "zatočišče" ustvarili ravno Srbi, ogromno pa je tudi Američanov.

Srbi so po pravi drami proti Avstraliji uprizorili neverjeten preobrat in na koncu po podaljšku zmagali s 95:90. Slavje po uvrstitvi v polfinale je bilo v taboru aktualnih svetovnih podprvakov nepopisno. "Ko smo toliko zaostajali … Na koncu nisem mogel več, zlomil sem se. Porabili smo res ogromno energije, to je težko razumeti. Pri vodstvu s 24 točkami razlike jim je uspevalo vse. Vedeli smo, kako so nevarni, a kljub temu se tudi pri visokem zaostanku nismo zaustavili. Verjeli smo eden v drugega in uspelo nam je," je bil po zmagi čustven Aleksa Avramović, ki je znova ogromen delež prispeval v obrambi. "To je bilo res noro, občutek je, kot da bi igrali finale," je bil čustven Srb.

Svetislav Pešić je kljub številnim kritikam srbske javnosti reprezentanco popeljal do polfinala olimpijskega turnirja. Foto: Reuters

Zadovoljen je bil tudi selektor Svetislav Pešić. "Začeli smo res slabo, prvič se nam je zgodilo, da so nam noge odpovedale od pritiska. Četrfinale je s čustvenega vidika in mentalne priprave res zahtevna tekma. Nismo znali narediti prekrška. Nato pa smo v drugem polčasu pokazali karakter," je bil jasen Pešić, ki je nato nekaj puščic uperil tudi proti srbski javnosti in novinarjem. "Nekateri bi radi, da bi Jokić igral 50 minut, nihče pa ni govoril o sodniškem kriteriju po tekmi z Južnim Sudanom. Ne bom komentiral sojenja, a zanima me, za koga vi navijate. Ali vam je pomembno samo, da prodate zgodbe in dobivate všečke?" je v svojem slogu govoril Pešić.

Tudi v prvem polčasu je bilo na klopi Srbije po zaostanku precej burno. Pešić je večkrat jasno izrazil svoje nezadovoljstvo s svojimi varovanci. "Pri nas je vedno tako, vpijemo mi, vpije selektor, potem se dvignemo in zdržimo. Vsi želimo zmagati, vsi vemo, kdo ima kakšno vlogo v ekipi. Mogoče je to pred malimi ekrani videti grdo, a to je šport. Danes smo imeli ogromno težav s Pattyjem Millsonom, s katerim sva skupaj trenirala na pripravah na olimpijske igre. Garal je kot konj in tudi mene je motiviral. Vesel sem, da nam je uspelo, samo da pridemo do garderobe, pa bo naš fokus že pri polfinalu," je dodal Bogdan Bogdanović.

Ameriški košarkarji so z naskokom najbolj zvezdniška in najbolj opevana ekipa letošnjih olimpijskih iger. Foto: Reuters

Američani opozarjajo

V polfinalu Srbijo znova čaka obračun z ZDA, ki je v četrtfinalu odpihnila Brazilijo. Ekipi sta se srečali že v skupinskem delu, kjer je bila s 110:84 boljša ameriška izbrana vrsta. Obe strani pred poslastico opozarjata, da bo to drugačna tekma. "Mislim, da bodo proti nam odigrali svojo najboljšo tekmo. Dvakrat smo jih v zadnjem času premagali, zdaj sem prepričan, da bodo imeli boljši odgovor. Mi moramo samo početi to, kar že počnemo, igrati moramo odlično obrambo," je bil jasen Steve Kerr.

Na tekmi proti Braziliji je štiri šive po udarcu s komolcem v obraz prejel LeBron James, Joel Embiid, ki je s strani francoskih navijačev ob vsakem dotiku z žogo deležen glasnih žvižgov, pa si je zvil gleženj, a bosta oba skoraj zagotovo nared za polfinale. "Joel se ne obremenjuje, to je sprejel," je o tej temi dejal Jayson Tatum, ki je nato spregovoril tudi o polfinalu. "Vsi pričakujejo, da se bomo sprehodili do zmag, a ničesar ne jemljemo za samoumevno. Vse je mogoče, na eni tekmi se res lahko zgodi karkoli. Tega se zavedamo, zato želimo vsako tekmo začeti karseda dobro. Težko je eno ekipo premagati trikrat zapored, zato pričakujemo težko tekmo. Kljub temu se je veselimo," je še dodal Tatum.

V drugem polfinalu, ki bo prav tako velika poslastica, si bosta nasproti stali reprezentanci gostiteljice Francije in svetovne prvakinje Nemčije. Francozi so v četrtfinalu zaustavili Kanado, Nemčija pa Grčijo.

