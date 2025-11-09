Za začetek Durant pri Antetokounmpu, prvaki v Memphisu

V košarkarski ligi NBA bodo Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpa pričakali Houston Rockets Kevina Duranta. Rakete lovijo šesto zmago v sezoni, s katero bi se približali LA Lakers na lestvici zahodne konference. Bucks bi s sedmo zmago skočili tik pod vrh vzhodne konference, v kateri kraljuje Detroit. Ta bo ponoči gostoval v Filadelfiji. Aktualni prvaki, košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, pa so vodilni na zahodu in so v prvih desetih tekmah sezone doživeli en sam poraz, tokrat jih čaka spopad z Memphis Grizzlies.