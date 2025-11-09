Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NBA, 9. november

Za začetek Durant pri Antetokounmpu, prvaki v Memphisu

Kevin Durant, Houston Rockets | Houston Kevina Duranta gostuje v Milwaukeeju. | Foto Reuters

Houston Kevina Duranta gostuje v Milwaukeeju.

Foto: Reuters

V košarkarski ligi NBA bodo Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpa pričakali Houston Rockets Kevina Duranta. Rakete lovijo šesto zmago v sezoni, s katero bi se približali LA Lakers na lestvici zahodne konference. Bucks bi s sedmo zmago skočili tik pod vrh vzhodne konference, v kateri kraljuje Detroit. Ta bo ponoči gostoval v Filadelfiji. Aktualni prvaki, košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, pa so vodilni na zahodu in so v prvih desetih tekmah sezone doživeli en sam poraz, tokrat jih čaka spopad z Memphis Grizzlies.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Katastrofalen večer za Lakerse, Dončić že v tretji četrtini na klop, Dallas le našel recept

Luko Dončića in njegove Los Angeles Lakers naslednja tekma čaka v noči na torek (1.00) po slovenskem času, ko se bodo na turneji ustavili pri Charlotte Hornets in poskušali popraviti slab vtis z nedeljske tekme v Atlanti (102:122). Lakers so sicer s sedmimi zmagami in tremi porazi četrta ekipa zahodne konference.

Liga NBA, 9. november

Lestvica

