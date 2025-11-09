Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja, 9. 11. 2025, 16.04

1 ura, 18 minut

Alcaraz z nekaj začetnimi težavami do uvodne zmage v Torinu

STA

Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz je uvodni dvoboj dobil s 7:6, 6:2. | Foto Reuters

Carlos Alcaraz je uvodni dvoboj dobil s 7:6, 6:2.

Foto: Reuters

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je dobil prvi posamični obračun letošnjega zaključnega turnirja v Torinu z nagradnim skladom 13,4 milijona evrov. Na prvi tekmi skupine Jimmyja Connorsa je premagal Avstralca Alexa de Minaura s 7:6 (5), 6:2. Dvoboj je trajal 100 minut. Dvaindvajsetletni prvi nosilec zaključnega turnirja je še petič v prav toliko medsebojnih obračunih ugnal štiri leta starejšega Avstralca.

Kazalo je na še bolj prepričljivo zmago, potem ko je zmagovalec letošnjega OP Francije in ZDA hitro povedel s 4:1 in imel na servis tekmeca tri priložnosti za dvojni "break". Avstralec se je rešil, Špancu pa se je v igro prikradlo nekaj več napak, kar je zanesljivi de Minaur izkoristil in v prvem nizu prišel do podaljšane igre.

To je dobil Alcaraz tesno s 7:5, potem ko je dobil zadnje štiri točke. Dobre občutke je nato Španec prenesel v drugi niz. Tudi v tem je hitro povedel s 4:1, a za razliko od prvega tokrat ni popustil in kljub manjšim težavam v osmi igri slavil po uri in 40 minutah.

Alcaraz, ki bi si s tremi posamičnimi zmagami na zaključnem turnirju zagotovil številko ena ob koncu sezone, bo v drugem krogu predvidoma v torek igral proti bodisi Američanu Taylorju Fritzu bodisi Italijanu Lorenzu Musettiju.

Ta dvoboj bi moral biti na sporedu danes, a je Musetti, ki bo v Torinu nastopil po odpovedi Srba Novaka Đokovića, dobil dodaten dan premora po igranju finala v Atenah v soboto. Tam je izgubil prav proti Đokoviću, ki je slavil 101. lovoriko v karieri, nato pa zaradi poškodbe odpovedal nastop na zaključnem turnirju.

V današnjem večernem delu sporeda (20.30) bosta na delu Nemec Alexander Zverev in Američan Ben Shelton, ki sta v skupini Björna Borga.

Torino, zaključni turnir ATP (13,4 milijona evrov):

- skupina Jimmy Connors:
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Alex de Minaur (Avs/6) 7:6 (5), 6:2;

- skupina Björn Borg:
Alexander Zverev (Nem/3) - Ben Shelton (ZDA/4) ob 20.30.

