Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je dobil prvi posamični obračun letošnjega zaključnega turnirja v Torinu z nagradnim skladom 13,4 milijona evrov. Na prvi tekmi skupine Jimmyja Connorsa je premagal Avstralca Alexa de Minaura s 7:6 (5), 6:2. Dvoboj je trajal 100 minut. Dvaindvajsetletni prvi nosilec zaključnega turnirja je še petič v prav toliko medsebojnih obračunih ugnal štiri leta starejšega Avstralca.

Kazalo je na še bolj prepričljivo zmago, potem ko je zmagovalec letošnjega OP Francije in ZDA hitro povedel s 4:1 in imel na servis tekmeca tri priložnosti za dvojni "break". Avstralec se je rešil, Špancu pa se je v igro prikradlo nekaj več napak, kar je zanesljivi de Minaur izkoristil in v prvem nizu prišel do podaljšane igre.

To je dobil Alcaraz tesno s 7:5, potem ko je dobil zadnje štiri točke. Dobre občutke je nato Španec prenesel v drugi niz. Tudi v tem je hitro povedel s 4:1, a za razliko od prvega tokrat ni popustil in kljub manjšim težavam v osmi igri slavil po uri in 40 minutah.

Alcaraz, ki bi si s tremi posamičnimi zmagami na zaključnem turnirju zagotovil številko ena ob koncu sezone, bo v drugem krogu predvidoma v torek igral proti bodisi Američanu Taylorju Fritzu bodisi Italijanu Lorenzu Musettiju.

Ta dvoboj bi moral biti na sporedu danes, a je Musetti, ki bo v Torinu nastopil po odpovedi Srba Novaka Đokovića, dobil dodaten dan premora po igranju finala v Atenah v soboto. Tam je izgubil prav proti Đokoviću, ki je slavil 101. lovoriko v karieri, nato pa zaradi poškodbe odpovedal nastop na zaključnem turnirju.

V današnjem večernem delu sporeda (20.30) bosta na delu Nemec Alexander Zverev in Američan Ben Shelton, ki sta v skupini Björna Borga.