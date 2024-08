OI: zaradi onesnaženosti spet ostali na suhem

Organizatorji olimpijskih iger so v torek zaradi prevelike onesnaženosti reke Sene odpovedali trening daljinskih plavalcev. Dva od triatloncev sta celo zbolela, a za zdaj tega ne morejo povezati z onesnaženostjo reke Sene.

V času olimpijskih iger se je že petič zgodilo, da so morali odpovedati trening v reki Seni, prav tako pa so morali moško tekmo prestaviti za en dan. Zadnja odpoved je prišla dan po triatlonski tekmi mešane štafete. Sicer so vse triatlonske preizkušnje izpeljali v Seni, v kateri bo potekalo tudi daljinsko plavanje.

Testi v torek so pokazali, da so količine bakterij spet padle pod zahtevano raven. Za sredo predvidevajo, da bodo izpeljali trening, v četrtek bo na sporedu daljinsko plavanje za ženske, v petek pa za moške.

Tiskovna predstavnica Anne Descamps je dejala, da so glede na vremensko napoved prepričani, da bodo tekmovanja potekala po načrtih. Za povečano raven bakterij naj bi bile krive obilne padavine, ki so bile v preteklih dneh v Parizu, za prihodnje dni pa je napovedano lepo vreme.

Triatlonca iz Belgije in Švice sta morala odpovedati nastop v mešanih ekipnih štafetah, a za zdaj še ne vedo, kaj je bil razlog za bolezen. Vse pogosteje se zato postavljajo vprašanja, ali so športniki zboleli zaradi plavanja v Seni. Organizatorji trdijo, da so vode v času triatlonskih tekmovanj ustrezale sprejetim standardom svetovnega triatlona.

Francoski organizatorji so porabili neverjetne 1,4 milijarde evrov za čiščenje nekdaj močno onesnažene Sene.

Preberite še: