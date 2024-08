Italijanski atletski zvezdnik Gianmarco Tamberi bi moral na prizorišče olimpijskih iger poleteti v ponedeljek, a je namesto na letalo odšel v bolnišnico. Kot je zapisal na družbenem omrežju, je tam pristal zaradi pekoče bolečine v boku in zvišane telesne temperature: "Verjetno ledvični kamni."

Kljub hudim bolečinam je bil odločen, da tekme, za katero se je marsičemu odrekal, ne bo izpustil. V torek je pripotoval v Francijo in na letališču novinarjem dejal, da ima še vedno povišano telesno temperaturo, da jo poskuša zniževati in da je dobro to, da se je bolečina zmanjšala.

Dvaintridesetletnik, ki si je na olimpijskih igrah v Tokiu zlato razdelil s Katarcem Mutazom Eso Barshamom, bo tako danes dopoldan nastopil v kvalifikacijah.

"Izziv sem sprejel! Jutri bo verjetno najtežja tekma v mojem življenju. Zdaj ni več vprašanje, kako sem, ampak, česa sem sposoben. Boril se bom na vso moč, prepričan sem, da vloženo delo ne more v nekaj dneh izginiti v nič. Vedno sem govoril, da srce in glava naredita razliko, zdaj je preprosto prišel čas, da to dokažem. Zdaj bolj kot kadarkoli potrebujem vašo podporo," je zapisal na družbenem omrežju Instagram in navijače pozval, naj stiskajo pesti zanj.

Tamberi je aktualni olimpijski, svetovni in evropski prvak na prostem, njegov rekord na prostem je 2,39 metra, kar mu je leta 2016 uspelo v Monacu. V letošnji sezoni je preskočil 2,37 metra in v Rimu ubranil evropski naslov.