Na atletskem stadionu Stade de France v Parizu bo danes zvečer aktualni evropski prvak in svetovni podprvak Kristjan Čeh lovil svojo prvo olimpijsko kolajno. Finale v metu diska se bo začel ob 20.25. Že ob 18.15 bodo finale začele skakalke ob palici, tam pa bo slovenske barve zastopala Tina Šutej.

Petindvajsetletni ptujski orjak Kristjan Čeh je v sedemčlanski slovenski atletski reprezentanci glavni adut za olimpijsko odličje, a je imel v ponedeljkovih kvalifikacijah nekaj težav. V finale se je želel uvrstiti z enim samim metom, vendar se mu prvi poskus ni posrečil, v drugem je disk zalučal 64,80 metra, kar je bilo naposled dovolj za uvrstitev med najboljših 12, čeprav je zaostal za prvotno določeno kvalifikacijsko normo 66 metrov.

To so presegli še štirje tekmovalci, svetovni rekorder Mykolas Alekna iz Litve (67,47 metra), Avstralec Matthew Denny (66,83), Avstrijec Lukas Weisshaidinger (66,72) in Nemec Clemens Prüfer (66,36). Čeh je dosegel deveti izid kvalifikacij, mesto pred njim jih je končal Šved Daniel Stahl (65,16), svetovni prvak iz Budimpešte 2023.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

V Madžarski prestolnici je bil pred letom dni Čeh srebrn, Alekna pa bronast in tudi danes ta trojica bržčas spada med glavne favorite za odličja. Čeh, ki je naslov svetovnega prvaka osvojil leta 2022 v Eugenu v ZDA, letos pa se je v Rimu okronal še z naslovom evropskega prvaka, ima s 70,48 metra tretji izid sezone na svetu. Dosegel ga je 10. maja v Dohi, to pa je tudi njegov edini met preko 70 metrov v tej sezoni.

Najboljši metalec diska letos je Mykolas Alekna, ki je 14. aprila v ZDA postavil nov svetovni rekord. Disk je vrgel 74,35 metra in za 27 centimetrov presegel dosežek Jürgena Schulta iz davnega leta 1986. Stahl letos ni blestel, njegov najboljši met (68,99 metra) ga uvršča na deseto mesto na svetu v tej sezoni. Pred Čehom je še Samoanec Alex Rose (71,48).

Kristjan Čeh nastopa na svojih drugih olimpijskih igrah, pred tremi leti v Tokiu je zasedel peto mesto.

Šutejeva vesela, da sploh lahko tekmuje

Ob 18.15 se bo začel finale ženskega skoka ob palici, slovenske barve pa bo tam branila državna rekorderka Tina Šutej. Ta v Pariz ni pripotovala v najboljši formi, pred junijskim evropskim prvenstvom v Rimu si je v nesreči na treningu natrgala mišico na roki in je vesela, da lahko sploh tekmuje v Parizu.

Tina Šutej: "Na olimpijske igre sem prišla z željo, da tekmujem v finalu. V njem realno nimam možnosti za medalje, a se bom potrudila po najboljših močeh. Vem, da lahko skočim 4,70 metra, kar pa ne bo dovolj za medaljo." Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Še pred tremi tedni nisem vedela, ali bom tekmovala na olimpijskih igrah. Poškodovana mišica roke, ki sem si jo natrgala pred dvema mesecema, se je zacelila v zadnjem trenutku. Pred dvema tednoma smo se odločili, da grem na olimpijske igre. Vesela sem, da sem skakala brez bolečin," je po kvalifikacijah razlagala 35-letna v Celju živeča Ljubljančanka, ki za današnji finale nima najvišjih pričakovanj.

"V karieri nisem bila veliko poškodovana, razen kroničnega vnetja tetive, ki zelo boli, a se ne slabša. Imela sem srečo. Letos pa ni moje leto, imela sem težave, začelo se je v zimski sezoni in nadaljevalo poleti. Na olimpijske igre sem prišla z željo, da tekmujem v finalu. V njem realno nimam možnosti za medalje. A se bom potrudila po najboljših močeh. Vem, da lahko skočim 4,70 metra, kar pa ne bo dovolj za medaljo," je še povedala Šutejeva, ki je s 4,81 metra lastnica državnega rekorda. Tega je dosegla septembra lani v Eugenu v ZDA, lani je bila s 4,80 tudi četrta na svetovnem prvenstvu v Budimpešti, njen najboljši letošnji dosežek na prostem pa je 4,63 iz diamantne lige v Dohi.

V ponedeljkovih kvalifikacijah je Šutejeva preskočila 4.40. Pred tremi leti v Tokiu je s petim mestom dosegla svoj najboljši izid na olimpijskih igrah, tekmovala pa je že v Londonu leta 2012 in Riu de Janeiru leta 2016, ko je bila 11. in 19.

Finalisti v metu diska:

Tekmovalec Država Kvalifikacijska daljava Mykolas Alekna Litva 67,47 m Matthew Denny Avstralija 66,83 m Lukas Weißhaidinger Avstrija 66,72 m Clemens Prüfer Nemčija 66,36 m Traves Smikle Jamajka 65,91 m Rojé Stona Jamajka 65,32 m Ralford Mullings Jamajka 65,18 m Daniel Ståhl Švedska 65,16 m Kristjan Čeh Slovenija 64,80 m Andrius Gudžius Litva 64,07 m Alin Firfirică Romunija 63,66 m Alex Rose Samoa 62,88 m

Finalistke v skoku ob palici:

Tekmovalka Država Kvalifikacijska višina Roberta Bruni Italija 4,55 m Nina Kennedy Avstralija 4,55 m Elisa Molinarolo Italija 4,55 m Katie Moon ZDA 4,55 m Angelica Moser Švica 4,55 m Amálie Švábíková Češka 4,55 m Elina Lampela Finska 4,55 m Alysha Newman Kanada 4,55 m Eliza McCartney Nova Zelandija 4,55 m Wilma Murto Finska 4,55 m Aikaterini Stefanidi Grčija 4,55 m Ariadni Adamopoulou Grčija 4,40 m Imogen Ayris Nova Zelandija 4,40 m Marie-Julie Bonnin Francija 4,40 m Ninon Chapelle Francija 4,40 m Anjuli Knäsche Nemčija 4,40 m Olivia McTaggart Nova Zelandija 4,40 m Robeilys Peinado Venezuela 4,40 m Lene Onsrud Retzius Norveška 4,40 m Tina Šutej Slovenija 4,40 m

