Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v sredo ob 21.30 v četrtfinalu olimpijskega turnirja, izločilni boji bodo potekali v severnejšem Lillu, pomerila z Norveško. Selektor Uroš Zorman je v zadnjem krogu skupinskega dela olimpijskega turnirja v Parizu taktiziral, Slovenci so izgubili proti Nemčiji in se tako izognili četrtfinalnemu spopadu z gostiteljico Francijo. "Tiha želja je bila, da se v četrtfinalu izognemo Franciji in Danski, to so bile pobožne sanje in želje," je dejal Zorman in to je Slovencem tudi uspelo.

Pariz 2024, moški rokometni turnir, četrtfinale:

Sreda, 7. avgust:

"Zdaj se za nas šele začenja"

Uroš Zorman: Mi vemo, zakaj smo tukaj, vemo, kako in kaj. Foto: www.alesfevzer.com Zdaj jih v četrtfinalu čaka Norveška, ki prav tako kot Slovenija dlje od četrtfinala na olimpijskih igrah še ni prišla. Slovenija sicer četrtič nastopa na olimpijskih igrah, Norveška tretjič. Čeprav so se Slovenci izognili favoriziranim Dancem in tudi neugodnim gostiteljem ter branilcem naslova iz Tokia, ki bodo imeli bučno podporo s tribun, se v slovenskem taboru vseeno dobro zavedajo, da spopad za mesto v zgodovinskem polfinalu niti približno ne bo lahek.

"V četrtfinalu so vse ekipe izredno močne, vendar ne le v četrtfinalu. Mislim, da smo vsi videli, da je vseh 12 ekip na tem turnirju smetana rokometa," je v nedeljo razmišljal selektor Uroš Zorman, še preden je izvedel, s kom se bo v sredo pomeril v četrtfinalu. A po odličnih predstavah v skupinskem delu turnirja, ko so Slovenci po uvodnem porazu s Španijo (22:25) nanizali tri imenitne zmage proti Hrvaški (31:29), Švedski (29:24) in Japonski (29:28), preden so v zadnjem krogu Nemcem prepustili slavje z 29:36, so slovenskim rokometašem zrasli apetiti.

"Zdaj se za nas šele začenja. Mi vemo, zakaj smo tukaj, vemo, kako in kaj. Pred nami je četrtfinale olimpijskih iger, cilj, ki smo si ga vsi pred turnirjem potihoma želeli in ga sanjali. Bomo videli, verjamem v našo ekipo," je odločen selektor. Z Norvežani so se Slovenci nazadnje srečali januarja letos na evropskem prvenstvu v Nemčiji in jih v skupinskem delu premagali z 29:28. Pred tem slovenski rokometaši Norvežanov niso premagali vse od leta 2016, slavili pa so na treh od zadnjih desetih tekem z njimi.

"Gremo na vso moč, to tekmo moramo zmagati"

Blaž Janc: Gremo na vso moč, to tekmo moramo zmagati. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com "Če bi mi nekdo pred turnirjem rekel, da bomo že pred zadnjo tekmo uvrščeni v četrtfinale, bi se mu verjetno smejal," je po zadnji tekmi skupinskega dela olimpijskega turnirja povedal tudi Blaž Janc in priznal, da so se tudi igralcem po dobrih predstavah močno povečale ambicije: "Pokazali smo odlično igro, tako da so naša pričakovanja kot pričakovanja javnosti zrasla, kar je normalno in tudi pravilno. Ni potrebe po strahu, vsi vemo, kaj prinaša naslednja tekma, tako da gremo z veliko mero samozavesti v to tekmo."

Izognili so se Francozom, a tudi Janc opozarja, da v četrtfinalu olimpijskih iger ni nasprotnika, ki bi ga lahko z gotovostjo premagali. "Gremo na vso moč, to tekmo moramo zmagati. Tudi sicer nismo imeli možnosti izbire. Če bi me vprašali pred turnirjem, s kom si ne želim igrati, bi rekel z Danci, ki so razred zase. Zdaj prihaja tekma, ki smo jo vsi komaj čakali," je še povedal Janc.

Slovenci so imel nekaj težav s poškodbami, te so pestile Mateja Gabra, pa Klemna Ferlina in predvsem Boruta Mačkovška, ki je zaradi otekline v kolenu izpustil zadnji dve tekmi skupinskega dela. Zdravniška služba slovenske reprezentance se je ta teden močno trudila, da bi bili vsi rokometaši pripravljeni na tekmo svojih karier.

Norvežani so predtekmovanje v skupini B končali na tretjem mestu za Dansko in Egiptom. Foto: Reuters

Tudi Norvežani s tremi zmagami in dvema porazoma

Norvežani, ki so v skupini B premagali Argentino (36:31), Francijo (27:22) in Madžarsko (26:25) in izgubili proti Egiptu (25:26) ter Danski (25:32) ter zasedli tretje mesto, upe polagajo predvsem na zunanjo linijo s Haraldom Reinkindom, Tobiasom Groendahlom in za zdaj še zadržanim Sanderjem Sagosenom. Nevaren je iz desnega krila tudi Alexander Blonz, poleg Groendahla eden najmlajših v sicer izkušeni selekciji trenerja Jonasa Willeja. Manjka jim predvsem boljši vratarski prispevek Torbjoerna Bergeruda.

Branilci olimpijskega naslova iz Tokia Francozi se bodo v četrtfinalu pomerili z Nemčijo, zmagovalko slovenske skupine, preostala četrtfinalna para sta še Španija – Egipt in Danska – Švedska.

Če se Slovenci prebijejo v polfinale, se bodo tam srečali z zmagovalcem dvoboja med Dansko in Švedsko.

Izločilni boji rokometnega olimpijskega turnirja bodo na nogometnem stadionu Pierre Mauroy v Lillu.

Slovenska olimpijska ekipa Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.

Preberite še: