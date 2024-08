Po zgodovinski zmagi jasno in glasno sporočilo Uroša Zormana

Slovenski rokometaši so se v sredo zvečer po eni boljših predstav v zadnjem času in zmagi nad Norveško (33:28) zavihteli do zgodovinske uvrstitve v polfinale olimpijskih iger. S tem bodo vsaj izenačili najboljšo uvrstitev slovenskega ekipnega športa, ki ga do zdaj drži košarkarska reprezentanca s četrtim mestom iz Tokia, a rokometaši se nadejajo še izboljšanja te uvrstitve. "Fantom res lahko rečem in sporočim samo, kapo dol, vsa čast in čestitke," je bil po srečanju v Lillu zadovoljen selektor Uroš Zorman.

Šport pogosto piše posebne zgodbe. Zgodbe, v katere preden se zgodijo, verjamejo le redki, a so te na koncu še toliko lepše in bolj sladke. Eno takšnih na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu skrbijo slovenski rokometaši, ki so z junaško predstavo v sredo stopili na prag raja. S fanatično igro, neomajno borbo in izjemno disciplino so v Lillu v četrtfinalu olimpijskega turnirja s 33:28 (16:12) premagali Norveško, s tem pa že poskrbeli za največji uspeh rokometne izbrane vrste v zgodovini olimpijskih iger, ki je bilo do zdaj šesto mesto iz Ria. Takrat je kot igralec dres Slovenije nosil tudi Uroš Zorman, ki je osem let kasneje v Parizu oziroma v Lillu, kjer rokometaši igrajo izločilne boje, v drugačni vlogi. V vlogi selektorja, v kateri je ekipo popeljal do boja za kolajne.

"Odigrali smo res fantastično tekmo. Rezultat smo kontrolirali od prve do zadnje minute. Ne vem, kdaj smo nazadnje odigrali srečanje, kjer bi imeli takšno kontrolo nad dogajanjem na igrišču. O tem smo se pred srečanjem pogovarjali v garderobi in fantje so to prenesli na igrišče. Bili so maksimalno skoncentrirani z maksimalno željo, borbo in karakterjem. O tem nismo samo govorili, ampak smo ta na koncu tudi prenesli na igrišče. Fantom res lahko rečem in sporočim samo, kapo dol, vsa čast in čestitke. Zdaj smo v polfinalu, nismo še rekli zadnje," je bil po koncu tekme zadovoljen slovenski selektor, ki se mu je "taktiziranje" pred zadnjo tekmo rednega dela tekmovanja, ko se je Slovenija izognila boju s Francijo, na koncu izplačalo.

Veliko in zasluženo veselje Slovencev ob uvrstitvi v polfinale. Foto: Reuters

Zorman: To je naš turnir

Tudi tokrat je strokovni štab Slovenije ob igralcih opravil izjemno delo in povsem razorožil sicer nevarne Norvežane. "Vedno pravim, da za nobeno tekmo ne bi bilo potrebne dodatne motivacije. Tudi v teh zadnjih dveh letih in pol, ko nam marsikdaj ni šlo, ni to nikoli pomenilo, da nismo motivirani, ampak enostavno ni šlo. Nihče ni stran od svojih družin mesec in pol zato, da bi tu garali, nato pa zanalašč grešili. To je del športa, so vzponi in padci in to je treba razumeti. To je naš turnir, odigrali smo fantastične tekme. Celotno obdobje dveh let in pol, ko sem na klopi je obdobje ene res lepe zgodbe, res smo napredovali in smo boljši iz turnirja v turnir," je bil zadovoljen Zorman.

"Ko je zgodba takšna kot je tu, je biti res krasno slovenski selektor. Zdaj nas čaka polfinale, a pustimo to tekmo še malce ob strani, najprej je pomembna regeneracija, potem pa bo tu za nas novo finale," je še dodal Zorman.

Aleks Vlah je dosegel enajst zadetkov. Foto: Guliverimage

Vlah znova prerešetal mrežo tekmeca

V življenjski formi je v Franciji Aleks Vlah, ki tekmo za tekmo rešeta mreže nasprotnikov. Tokrat se je ustavil pri enajstih. "Naredili smo nekaj neverjetnega, spisali smo zgodovino, a ni še konec. Čakata nas še dve tekmi, to tekmo je kar težko pokomentirati. Prikazali smo odlično igro v obrambi in napadu. Že pred tekmo smo verjeli v to zmago. Pred obračunom smo rekli, da nam bo uspelo, to smo sanjali, dali vse od sebe, na igrišču smo pustili vse tako kot že skozi celoten turnir," je dejal Vlah.

"Zdaj ni nič drugače. Res smo zelo povezani, ko fantje na igrišču začutimo moč klopi, kako stoji za nami ob vsakem dotiku, vsakem napadu, to še bolj dviga ekipa. To se kaže že skozi celoten olimpijski iger. Res sem neizmerno ponosen na to ekipo in verjamem, da je tudi celotna Slovenija ponosna na nas. Zdaj moramo umiriti glave, se spustiti nazaj na tla. Čaka nas nova tekma proti favorizirani Danski, vemo, kdo nas čaka, a v to tekmo ne gremo z belo zastavo, imamo svojo računico," se je proti naslednjemu tekmecu že obrnil Vlah.

Znova je blestel tudi Blaž Janc. Foto: Reuters

Z devetimi goli je članu Aalborga danes sledil Blaž Janc, s katerim na tem turnirju tvorita nezaustavljiv napadalni dvojec. "To je energija, želja, volja te ekipe. Ko je Slovenija taka, smo pokazali, da nas tudi največje reprezentance ne morejo ustaviti. V športu se je že večkrat dokazalo, da ne zmagujejo posamezniki, ampak tisti z ekipnim duhom, ki ga mi imamo. To je bila nora predstava, skozi celoten turnir kažemo neverjetno borbenost in energijo in jaz verjamem, da bomo v tej smeri samo še nadaljevali. Enostavno se zavedamo, da obramba prinaša rezultat, tudi naša obramba potem olajša delo v napadu. Obramba je res fanatična, eden za drugega se borimo, zapiramo in jaz mislim, da nas je to pripeljalo do tu, kjer smo danes," je razloge za uspeh naštel Janc, ki se veseli nadaljevanja pisanje prav posebne zgodbe.

"Javnost, ljudje okoli sigurno ne vedo, koliko je za nami nekega odrekanja. Večina od nas je celo poletje brez družin, vsak dan garamo, treniramo za Slovenijo za ta grb. To morajo ljudje ceniti, zato smo tu, kjer smo. Veliko je bilo ljudi, ki so v nas dvomili, a sam nisem niti v enem trenutku podvomil v to ekipo in v ta štab. Mislim, da se to vidi tudi na igrišču. Jaz sem res noro ponosen na to ekipo. Nekaj najlepšega je, ko začutiš podporo iz domovine, še zdaj mi gredo ob omembi tega, kar dlake pokonci. Vsem sem res hvaležen za podporo in lahko obljubim, da na tem turnirju še nismo rekli zadnje," je še dodal Janc.

Dean Bombač je zaradi rdečega kartona predčasno končal tekmo. Foto: Reuters

Predčasen konec za Bombača, a ...

Predčasno je sicer srečanje zaradi prejetega rdečega kartona končal Dean Bombač, ki je v 46. minuti zaradi domnevnega namernega strela v glavo v norveškega vratarja Torbjoerna Sittrupa Bergeruda prejel rdeči karton, a tudi to ni pokvarilo njegovega veselja po tekmi. "To je bila odločitev, kakršna je bila, tu so pravila res nedorečena. A ta rdeči karton je že pozabljen, mi gremo tja, kamor si zaslužimo, vsa čast fantom. Ni še konec, še dve tekmi in gremo poskusiti do konca. Dobro smo nadzirali tekmo, ko igraš obrambo tako, kot smo jo danes in imaš odličnega vratarja, kot ga imamo mi, potem veš, da bo vse steklo. Od desete minute naprej smo vedeli, kdo bo zmagovalec," je bil jasen Bombač.

"Res sem ponosen, da sem del te ekipe. Največja čast mi je igrati s temi fanti, s to ekipo. Zdaj smo pred uspehom naših karier in mislim, da bi to zgodbo res lahko zaključili na najlepši možen način. Fokus ostaja na naslednji tekmi, s fanti smo po teh dolgih letih, ko nas je marsikateri Slovenec že odpisal, pokazali, da smo tu. Mi se ne damo, žarimo in gremo dalje," je še dodal slovenski srednji igralec, ki ga s soigralci v petek ob 21.30 v Lillu čaka boj za veliki finale proti Danski.

Preberite še: