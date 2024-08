Nina Kennedy zlata v skoku s palico, Maročan ubranil naslov, Američan novi olimpijski prvak

Avstralka Nina Kennedy je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlato medaljo v skoku s palico, preskočila je 4,90 m. Zlata je bila že na svetovnem prvenstvu lani in bronasta na svetovnem prvenstvu leta 2022. Srebro je osvojila branilka olimpijskega zlata Katie Moon iz ZDA, bron pa Kanadčanka Alysha Newman, obe s 4,85 m, slovenska predstavnica v tej disciplini Tina Šutej je bila 19.

Tekma je bila zelo izenačena, sedem tekmovalk je v prvih poskusih preskočilo 4,70 m, s popravami pa sta bili uspešni še dve. Štiri tekmovalke so bile nato že prvič uspešne še na 4,80 m, s to višino je bila Šutej četrta na lanskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti, kjer je naslov ubranila Moon in razdelila zlato s Kennedy.

Na 4,80 sta bili poleg Moon v prvih skokih prek letvice še Švicarka Angelica Moser, ti atletinji sta vodili, ter Newman in Kennedy, slednji sta delili tretje mesto. Kennedy je v prvem skoku preskočila še 4,85 m, v drugih pa Moon in Newman za državni rekord. Kanadčanka je imela pred tem eno popravo na 4,60 m, Moon pa je letvico prvič podrla na 4,85 m, kar je odločilo v boju za bron.

Moser je tretji in zadnji poskus pustila za naslednjo višino na 4,90 m, a ji ni uspelo in je končala četrta. Moser je letošnja evropska prvakinja in dvoranska evropska prvakinja leta 2021, ko je v poljskem Torunu prehitela srebrno Šutej.

El Bakkali spet olimpijski prvak na 300 metrov zapreke

Maročan Soufiane El Bakkali je ubranil naslov olimpijskega prvaka v teku na 3000 metrov zapreke. V olimpijskem finalu v Parizu je slavil s časom 8:06,05. Srebro je pripadlo Američanu Kennethu Rooksu z 8:06,41, bron pa Kenijcu Abrahamu Kibiwotu (8:06,47).

Soufiane El Bakkali je ubranil naslov olimpijskega prvaka v teku na 3000 metrov zapreke. Foto: Reuters

Za dvakratnega svetovnega prvaka El Bakkalija je današnja zlata medalja druga tega leska v karieri po Tokiu, medtem ko je bil za drugega in tretjega na današnji tekmi to največji olimpijski uspeh z uvrstitvijo med najboljše tri.

Svetovni prvak Lamecha Girma iz Etiopije tekme ni končal po padcu na predzadnji oviri. Po močnem udarcu je obležal na stezi in so ga morali odnesti na nosilih.

Hall do olimpijskega zlata na 400 metrov

Američan Quincy Hall je novi olimpijski prvak v teku na 400 metrov. V finalu olimpijske preizkušnje v Parizu je slavil s časom 43,40. Srebro je dobil Britanec Matthew Hudson-Smith (43,44), bron je pripadel Zambijcu Muzali Samukongi s 43,74.

Hall je dosegel peti izid vseh časov v tej disciplini. Tretji z zadnjega svetovnega prvenstva v Budimpešti v tej disciplini in prvak v štafeti 4 x 400 metrov je danes dobil prvo olimpijsko medaljo.

Quincy Hall je zmagal v teku na 400 metrov. Foto: Reuters

Hudson-Smith, srebrn z lanskega svetovnega prvenstva, pa je tudi prvič v karieri prišel do olimpijske medalje. S časom 43,44 je postavil tudi nov evropski rekord. Čas zmagovalca, ki je slavil po izjemnem finišu, pa je tudi njegov osebni rekord.

Prvih pet je končalo pod 44 sekundami, na petem mestu (43,87) tudi 31-letni Kirani James iz Granade, ki ima sicer v zbirki komplet olimpijskih medalj v tej disciplini; zlat je bil leta 2012 v Londonu, srebrn leta 2016 v Riu in bronast v Tokiu pred tremi leti.

Izidi: - palica, ženske:

1. Nina Kennedy (Avs) 4,90 m

2. Katie Moon (ZDA) 4,85

3. Alysha Newman (Kan) 4,85

4. Angelica Moser (Švi) 4,80

5. Amalie Svabikova (Češ) 4,80

6. Eliza McCartney (NZl) 4,70

. Elisa Molinarolo (Ita) 4,70

. Wilma Murto (Fin) 4,70

...

19. Tina Šutej (Slo) 4,40 - disk, moški:

1. Roje Stona (Jam) 70,00 m

2. Mykolas Alekna (Lit) 69,97

3. Matthew Denny (Avs) 69,31

4. Kristjan Čeh (Slo) 68,41

5. Lukas Weisshaidinger (Avs) 67,54

6. Clemens Prüfer (Nem) 67,41

7. Daniel Stahl (Šve) 66,95

8. Andrius Gudžius (Lit) 66,55 - 400 m, moški:

1. Quincy Hall (ZDA) 43,40

2. Matthew Hudson-Smith (VBr) 43,44

3. Muzala Samukonga (Zam) 43,74

4. Jereem Richards (TiT) 43,78

5. Kirani James (Gra) 43,87

6. Christopher Bailey (ZDA) 44,58

7. Samuel Ogazi (Nig) 44,73

8. Michael Norman (ZDA) 45,62 - 3000 m zapreke, moški:

1. Soufiane El Bakkali (Mar) 8:06,05

2. Kenneth Rooks (ZDA) 8:06,41

3. Abraham Kibiwot (Ken) 8:06,47

4. Mohamed Jhinaoui (Tun) 8:07,73

5. Ahmed Jaziri (Tun) 8:08,02

6. Sanuel Firewu (Ken) 8:08,87

7. Simon Kiprop Koech (Ken) 8:09,26

8. Ryuji Miura (Jap) 8:11,72 - hoja, maraton, mešane ekipe:

1. Španija (Maria Isabel Perez/Alvaro Martin) 2:50:31

2. Ekvador (Glenda Estefania Morejon/Brian Pintado) 2:51:22

3. Avstralija (Jemima Montag/Rhydian Cowley) 2:51:38

4. Peru 2:51:56

5. Mehika 2:52:38

6. Italija 2:53:52

7. Brazilija 2:54:08

8. Japonska 2:55:40

