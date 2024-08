Ima diplomo s Harvarda, a si je šele zdaj zaslužila svoje spoštovanje

Po 12 letih je v teku na 200 metrov za ženske znova med olimpijskimi šampionkami Američanka. Gabby Thomas je med ameriškimi atletskimi olimpioniki nasledila Allyson Felix, ki je leta 2012 na olimpijskih igrah v Londonu premagala jamajško legendo Shelly-Ann Fraser-Pryce.

"Počutim se, kot da sem si končno zaslužila svoje spoštovanje"

"Zdaj se počutim, kot da sem veliko ime v atletiki," je rekla Thomasova po osvojenem zlatu, ogrnjena v ameriško zastavo. "Počutim se, kot da sem si končno zaslužila svoje spoštovanje, in to je trajalo leta. Ampak to je tisto, kar je potrebno. Tekla sem proti nekaterim res dobrim tekačicam. In uspelo mi je."

Slavila je z veliko prednostjo. Foto: Reuters

S končnim časom 21,83 sekunde je poskrbela, da je bila dirka njenega življenja videti lahka. V teku je slavila z veliko prednostjo, za sabo je pustila Julien Alfred iz Svete Lucije, ki je po naslovu na sto metrov lovila še zlato na dvakrat daljši razdalji.

Nova olimpijska šampionka na 200 metrov je diplomirala na Univerzi Harvard, študirala je nevrobiologijo in globalno zdravje. Lani maja je končala magistrski študij epidemiologije na teksaški univerzi v Austinu, posvetila se je motnjam spanja.

Finale kot najpomembnejši izpit v življenju

Gabby Thomas je nastopila na olimpijskih igrah kot favoritinja v teku na 200 metrov, njene možnosti so se še izboljšale, ko se je Jamajčanka, svetovna prvakinja Shericka Jackson, umaknila s tekmovanja.

Finala se je lotila tako, kot bi se lotila najpomembnejšega izpita v svojem življenju. "Šprint sem si vedno znova predstavljala od začetka do cilja," je dejala Thomasova.

"To je bil najsrečnejši trenutek mojega življenja." Foto: Reuters

"To sem si predstavljala, že odkar sem se junija pridružila ekipi. In nisem bila pripravljena na to, kako se bom počutila, ko bom prestopila ciljno črto kot olimpijska prvakinja. Ni načina, na katerega bi se na to pripravila. Bilo je tako, da so me preplavljala vsa mogoča čustva, sreča, veselje, ponos, nevera, šok, vse naenkrat. To je bil najsrečnejši trenutek mojega življenja."

Bronasti medalji na 200 metrov iz Tokia 2021 je dodala še zlato, za popoln barvni komplet ima še srebro v štafeti 4 x 100 metrov iz Tokia. Z lanskega svetovnega prvenstva ima srebrno medaljo na 200 metrov in zlato v štafeti 4 x 100 metrov.

