Boks na OI v Parizu.

Torek, 6. avgust

23.06 do 60 kg, finale, ženske

Sreda, 7. avgust

22.34 do 63,5 kg, finale, moški

22.51 do 80 kg, finale, moški

Četrtek, 8. avgust

22.34 do 51 kg, finale, moški

22.51 do 54 kg, finale, ženske

Petek, 9. avgust

21.30 do 71 kg, finale, moški

21.47 do 50 kg, finale, ženske

22.34 do 92 kg, finale, moški

22.51 do 66 kg, finale, ženske

Sobota, 10. avgust

21.30 do 57 kg, finale, ženske

21.47 do 57 kg, finale, moški

22.34 do 75 kg, finale, ženske

22.51 nad 92 kg, finale, moški