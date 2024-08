Grenak priokus Kristjana Čeha: Tega ni pričakoval nihče

Vse do četrte serije tekmovanja v metu diska na Stade de France je bilo v slovenski reprezentanci praktično že vse nared za slavje novega odličja, saj je Kristjan Čeh z metom dolgim 68,41 metra zasedal tretje mesto, nasmihala se mu je vsaj bronasta kolajna, nato pa je sledil šok, ki ga pred tekmovanjem ni pričakoval praktično nihče. Jamajčan Roje Stona je namreč v četrtem poskusu disk zalučal kar 70 metrov daleč, prevzel vodstvo in na koncu na presenečenje vseh osvojil olimpijski prestol.

"Na koncu je bila to tudi na nek način zgodovinska tekma, ker nihče ni pričakoval tega, sploh razpleta čisto na vrhu. Ni bil moj dan. Največ rezerv sem imel še na koncu meta, v tistem trenutku, ko izpustiš disk. Tudi, ko sem povsem zgrešil met, sem zmogel 66 metrov, tako da sem takrat vedel, da sem sposoben še veliko več. Na koncu se žal ni poklopilo. Tekmo sem začel kar v redu, tretji met je bil še boljši kot prva dva, a je šel potem v mrežo. Poskušal sem, vedel sem, da sem sposoben še več, a je na koncu zmanjkalo tudi nekaj sreče," je bil po koncu jasen Čeh, ki je nekaj besed namenil tudi zmagovalcu.

Čeh z zaročeno Anno Mario Orel in trenerjem Martom Olmanom. Foto: www.alesfevzer.com

"Ni me šokiral, ker sem bil pripravljen na vse. Je pa zmagal nekdo, ki ga sploh nismo pričakovali med prvih pet. Mislim, da smo vsi zelo presenečeni, nihče ni pričakoval, da bo vrgel 70 metrov. Olimpijske igre so nekaj posebnega in včasih pride na vrhu tudi do presenečenj, da se tam znajdejo tudi takšni tekmovalci, ki jih tam ne pričakuješ. Mogoče je imel na koncu tudi malce sreče z vetrom, da je ujel tisti pravi trenutek. Uspel mu je življenjski met," je podvig Jamajčana opisal Čeh, katerega osebni rekord sicer znaša 71,86 metra, kolikor je vrgel junija lani.

Korak naprej od Tokia

25-letni slovenski orjak kljub osvojeni "leseni" medalji ni bil pretirano razočaran. "Sam pri sebi sem bil prepričan, da sem sposoben še več. To je res nehvaležno mesto, a dal sem vse od sebe. Vedel sem, da lahko pridem na stopničke, a je malce zmanjkalo. Upal sem, tudi v zadnjem metu sem še verjel, a sem si na koncu tudi preveč želel in slabo izpeljal met. Dal sem vse od sebe in na koncu napravil korak dlje od Tokia," je dodal Čeh, ki je tako petemu mestu iz Tokia dodal še četrto mesto iz Pariza."Zaenkrat sem razočaran, a verjamem, da bom po prespani noči kar zadovoljen. Napredoval sem od Tokia, kar je bila želja, tudi vrgel sem dva metra dlje kot takrat. Nisem slabo tekmoval. Upam, da bo šlo v Los Angelesu še stopničko višje. Iz vaših ust v božja ušesa (smeh, op. p.)," je še dodal Štajerec.

V Tokiu je bil peti, v Parizu četrti. Foto: www.alesfevzer.com

Želja po medalji, a ni šlo ...

Čeh je sicer želel še vsaj mesto višje, v Pariz je pripotoval kot evropski prvak, je pa že ob prihodu v olimpijsko vas napovedal, da bo za zlato treba disk zalučati okoli 70 metrov, na koncu je bilo za odličje potrebno vreči 69,31 metra, kolikor je zmogel Avstralec Matthew Denny. "Pri prvem metu sem bil že samozavesten, tudi ogrevanje mi je šlo kar dobro. Nisem čutil pretirane nervoze. Mogoče me je malce iztiril tudi tisti tretji met, ki je šel v mrežo. Zatem sem skušal še ponoviti ta met, ker sem vedel, da če bi ponovil ta met in ga vrgel v sektor, bi letel daleč, a se to na koncu ni zgodilo. Vsak met sem skušal dati vse od sebe, ves fokus, vso mojo moč. Meti so bili na koncu vsi dokaj enakovredni in konstantni," je še dodal Slovenec.

"Čutil sem, da imam veliko željo, da hočem medaljo, nisem bil nervozen, a žal ni šlo," je z rameni še skomignil Ptujčan, ki bo v sredini avgusta že nadaljeval s tekmami. Najprej ga zdaj čaka pot v Slovenijo, nato v Estonijo nazaj na trening, potem pa nadaljevanje sezone. Na novo olimpijsko priložnost pa bo Ptujčan znova čakal, tokrat namesto treh let iz Tokia do Pariza, bodo do tistih v Los Angelesu minila štiri.

