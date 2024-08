Opozorilo slovenskega kapetana Jureta Dolenca

"Lahko smo ponosni na to, kar nam je uspelo, hkrati moramo biti toliko odrasli in pametni, da se zavedamo, da nas čaka še ogromno dela," je po zmagi v četrtfinalu olimpijskih iger poudaril slovenski kapetan Jure Dolenec.

Slovenski rokometaši so na letošnjih olimpijskih igrah poskrbeli za eno najbolj pozitivnih presenečenj. Pred začetkom olimpijskega turnirja so le tisti največji optimisti že ob izjemno zahtevni skupini v prvem delu tekmovanja verjeli, da lahko Slovenci posežejo v boj za najvišja mesta, a so varovanci Uroša Zormana vsako tekmo rasli in kazali vse bolj ustaljene in odlične predstave. Za nov vrhunec so poskrbeli v sredo, ko so v četrtfinalu pred več kot 26 tisoč gledalci na stadionu Pierre Mauroy v Lillu zaustavili še Norveško (33:28) ter se bodo tako v družbi Danske, Španije in Nemčije borili za prvo medaljo slovenskega ekipnega športa v zgodovini olimpijskih iger.

"O takšnem dosežku sem sanjal že leta 2016, navsezadnje smo tudi takrat igrali v polfinalu. V reprezentanci nas je kar nekaj, za nekatere je to zadnja priložnost za veliki met. Zdaj od tega nismo več toliko oddaljeni. Predvsem bo pomembno, da bomo na igrišče prenesli tisto, kar se bomo dogovorili. Zdaj lahko še sanjamo, a ko bomo stopili na igrišče, bodo pomembne samo ohlajene glave. Pred nami je življenjska priložnost in v to moramo vložiti vse," je bil jasen kapetan Jure Dolenec.

Slovencem je uspel velik dosežek. Foto: Reuters

"V karieri sem si res želel še enkrat zaigrati v polfinalu enega izmed velikih turnirjev, zdaj nam je to uspelo prav na olimpijskih igrah, kar je še toliko bolj posebno. Zavedamo se, da še ni čas za evforijo, zdaj se spet vse začenja znova. Lahko smo ponosni na to, kar nam je uspelo, hkrati pa moramo biti toliko odrasli in pametni, da se zavedamo, da nas čaka še ogromno dela. Vse trende v ekipnih športih je do zdaj postavil rokomet. Prva medalja na evropskem prvenstvu, svetovnem, upam, da zdaj dodamo še olimpijske igre," je z nasmehom dodal slovenski kapetan, ki je po tekmi z Norveško s 704 zadetki zdaj na prvem mestu lestvice strelcev v zgodovini izbrane vrste.

Mačkovšek: Brez besed sem

Do konca turnirja bo lahko ta dosežek samo še izboljšal, a tako on kot drugi členi izbrane vrste poudarjajo, da je v prvi vrsti pomembna le ekipa. "Brez besed sem. To je zgodovinska zmaga za Slovenijo, res sem ponosen na vso ekipo in verjamem, da to ni konec. Tudi v teh dneh pred četrtfinalom je vse potekalo sproščeno, verjeli smo v naš uspeh. Ne bom lagal, včasih se prikrade kakšna črna misel, kaj bi se lahko zgodilo, a res smo verjeli v to zmago. Mislim, da smo bili vso tekmo boljši tekmeci, videlo se je, da oni v določenih trenutkih niso imeli ideje in mi smo to znali izkoristiti," je dejal Borut Mačkovšek, ki je po težavah s poškodbo izpustil tekmi z Japonsko in Nemčijo, zdaj pa stisnil zobe.

Borut Mačkovšek je bil po zmagi brez besed. Foto: Guliverimage

"Če v polfinalu pokažemo še eno tako predstavo, verjamem, da je finale na dosegu. Vemo, da je Danska glavna favoritinja, a jaz vidim tudi naše možnosti in verjamem, da bomo v finalu mi," je še dodal steber slovenske obrambe.

Čas za piko na i

Slovenija je v rokometu v Riu de Janeiru leta 2016 osvojila šesto mesto, na premiernih v Sydneyju leta 2000 je bila osma, štiri leta kasneje v Atenah pa je tekmovanje končala na 11. mestu. Zdaj so slovenski junaki prepričani, da je čas za še en korak naprej. "Za zmago nad ekipo, kot je Norveška, mora imeti ekipa več razpoloženih igralcev. Mi smo imeli na in ob parketu 14 borcev, ob tem so fantje res garali v obrambi in zaslužena zmaga je tu. Dobro smo se pripravili na nasprotnika, vedeli smo, da jim naša agresivna obramba ne bo ustrezala. Tudi strokovni štab nas je odlično pripravil na vse podrobnosti, z ničimer nas niso presenetili. Uresničujemo tisto, kar smo rekli," je na koncu še dodal vratar Urban Lesjak.

Slovenija bo tekmo polfinala igrala v petek ob 21.30 proti Danski v Lillu. Še prej si bosta v drugem polfinalu nasproti stali Španija in Nemčija.

