Zorman nad sodniške odločitve: To ni bilo na nivoju olimpijskih iger

Če se je četrtfinalna tekma letošnjega olimpijskega turnirja v dobrih dvesto kilometrov od Pariza oddaljenem Lillu razpletla po slovenskih željah, pa je polfinalno srečanje postreglo z razpletom, ki je na obraze slovenskih rokometašev priklical izraze razočaranja in kislih obrazov. 55 sekund pred koncem srečanja v Lillu je Blaž Janc Slovenijo z zadetkom popeljal le na gol zaostanka (30:31).

Sledil je napad Danske, ob prekršku Boruta Mačkovška nad Mathiasom Gidselom je češki sodnik pokazal na najstrožjo kazen. Na črto se je postavil eden najboljših rokometašev vseh časov Mikkel Hansen, a se je z mojstrsko obrambo izkazal Klemen Ferlin. Zatem je sledil še napad Slovenije, s prodorom je poskusil Aleks Vlah, ob posredovanju je eden izmed danskih rokometašev stal tudi v kazenskem prostoru, a je češka sodniška dvojica tudi ob pregledu posnetka in negodovanju Slovencev ostala pri odločitvi, da sedemmetrovke ne bo.

Aleks Vlah je po koncu tekme nemočno obležal na tleh. Foto: Reuters

Vlah: Ne vem ... ne vem, kaj bi rekel

Vlah je zatem v jezi in nemoči obležal na tleh na drugi strani igrišča, povsem razorožen pa je bil tudi po srečanju, ko se je ob srečanju s slovensko sedmo silo nemočno naslonil na ograjo in povesil glavo. "Ne vem, niti ne vem, kaj bi rekel. Sploh ne vem, kaj se dogajalo," je zavzdihnil strelec sedmih zadetkov. "Seveda sem razočaran, žalosten. Nekdo je še pritekel v obrambo, po mojem občutku je zamudil, nekdo od naših mi je naredil blok, šel sem vmes, ob tem me je nekdo povlekel za roko, drugi, sem imel občutek, da je bil v vratarjevem prostoru. Prišel sem do strela, a očitno ni bilo dovolj za sedemmetrovko. Težko kaj komentiram, tudi če mislim drugače, pa to ne bo ničesar spremenilo," je bil razočaran Vlah.

Član Aalborga je imel sicer pred tekmo ogromno težav s stegensko mišico, a je ob pomoči zdravniške službe stisnil zobe. "Za eno tekmo bo noga še zdržala," je v smehu na vprašanje, kakšno je stanje z njegovo poškodbo, odgovoril Vlah, nato pa nekaj besed namenil še dogajanju na parketu. "Dali smo vse, kar smo lahko, na koncu se ni izšlo. Prišli smo do napada do izenačenje, na začetku smo čutili malce pritisk polfinala, žoga ni stekla, tudi na polčasu smo preveč zaostajali. Ko loviš Dansko, je težko, prišli smo do priložnosti, a je nismo izkoristili. Lahko smo ponosni in gremo z dvignjeno glavo naprej. Zdaj moramo na to tekmo pozabiti, s tem se ne smemo obremenjevati. Špancem hočemo vrniti za prvo tekmo, ki smo jo sami zapravili. Garantiram vam, da tu ni reprezentance, ki bi si medalje želela bolj kot mi," je še sklenil slovenski rokometaš.

Zorman o sodniški odločitvi

Zmaga je tako ostala na danski strani, še enkrat več, kot je bilo to že nemalokrat v preteklosti, pa se je po koncu govorilo o sodniških odločitvah. "Če sem čisto kratek, sojenje skozi celotno tekmo ni bilo na nivoju olimpijskih iger, kaj šele polfinala takšnega tekmovanja," je bil razočaran selektor Uroš Zorman, ki je nato malce razmislil in nadaljeval: "Enostavno vse te malenkosti so šle na njihovo stran, enako se je zgodilo na koncu. Žal mi je zaradi fantov. Dejstvo je, da rokomet zaradi takšnih stvari nikoli in nikoli ne bo globalen šport. Tu so sodniški kriteriji in pravila vse preveč ohlapna od ustavljanja ure, prekrškov, pasivnosti … Pa ne bi niti o tem razglabljal, ker ne bom odkril tople vode, niti se ne bo zaradi tega karkoli spremenilo. Dokler bodo pravila takšna kakršna so, bo naš šport tam, kjer je," je bil še jasen Zorman.

Slovence v nedeljo čaka boj za bron. Foto: Reuters

Slovenski rokometaši so v končnici polfinalnega obračuna tako na lastni koži spoznali krutost svojega športa. Varovanci Uroša Zormana so na stadionu Pierra Mauroya, ki so ga za namene olimpijskih iger "preobrazili" v dvorano in je bil v prvem delu olimpijskih iger dom košarkarskih reprezentanc, pokazali dva obraza. Do rezultata 7:8 so v prvem polčasu uspešno parirali danskim poskusom, nato pa si predvsem na račun lastnih napak in brezidejni igri v obrambi nabrali zaostanek, ki je že ob polčasu znašal pet zadetkov, v drugem tudi šest, a se zasedba Uroša Zormana ni predala in počasi, a vztrajno topila prednost favoriziranih nasprotnikov.

Foto: Guliverimage

"V prvem polčasu smo zaspali, mogoče smo v prvih nekaj minutah pokazali še preveč spoštovanja dokler smo jim zabili tisti gol. Malce smo se lovili, a je nato steklo. Pokazali smo karakter in ekipni duh. Ujeli smo jih, bili blizu, a na koncu tako daleč. To je sigurno motiv in vodilo za naprej," je bil jasen Zorman.

Slovenci bodo imeli tako pred približno 20 tisoč gledalci v nedeljo še drugo priložnost, da bi si zagotovili zgodovinsko olimpijsko odličje, že ob 9. uri jih čaka tekma s Španijo. "Čaka nas Španija, naš stari znanec. Gremo na glavo, jutri se spočijemo, potem pa na glavo in po medaljo, ki so si jo ti fantje nedvomno zaslužili. Ves čas poudarjamo, da se ne mislimo ustaviti. Tudi na minus šest smo govorili, da lahko in to smo tudi pokazali. Nismo močni samo na besedah, ampak tudi na dejanjih, to smo pokazali tudi na igrišču. Če bi potegnil črto, smo že s tem zmagovalci in sem prezadovoljen in me to navdušuje. Ko ste me enkrat pred prvenstvom vprašali s čim bi bil zadovoljen, sem sam z našim karakterjem in predstavami maksimalno zadovoljen in že s tem smo zmagovalci," je še sklenil Zorman.

Preberite še: