Stavnice ne verjamejo v Slovenijo

Kdo je favorit za osvojitev olimpijskega naslova v moškem rokometu? V boju za naslov so ostale le še štiri reprezentance, to so Danska, Nemčija, Slovenija in Španija (po abecednem vrstnem redu), pogled na ponudbo stavnih hiš pa daje občutek, kot da je favorit le eden. To so Danci, olimpijski prvaki iz Ria 2016, ki so se morali na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu zadovoljiti s srebrom, zdaj pa bi radi znova stopili na rokometni Olimp. In to začenši z današnjo polfinalno zmago nad Zormanovo četo.

Sodeč po tem, kakšne kvote se omenjajo v povezavi s polfinalisti moškega rokometnega olimpijskega turnirja v Franciji, velja Danska za izrazitega favorita. Stavne hiše, kot primer navajamo Bet365, namenjajo Skandinavcem osrednjo vlogo.

Možnosti Danske za osvojitev olimpijskega naslova so ocenjene z 1,30, veliko večje so v primeru Nemčije (7) in Španije (8,5), ki bosta popoldan v neposrednem obračunu odločili o prvem finalistu, največji avtsajder pa je v očeh stavnic Slovenija. Zormanova četa, ki je s prebojem med štiri najboljše na olimpijskih igrah v Franciji ustvarila največji olimpijski uspeh v zgodovini državne samostojnosti, tako v polfinale vstopa s statusom najmanj verjetnega kandidata za naslov prvaka. Njena kvota znaša kar 15.

Uroš Zorman bo skušal po norveški preskočiti še dansko oviro. Foto: Guliverimage

Stavnice torej ne verjamejo v Slovenijo, kar pa lahko za varovance Uroša Zormana, ki so v četrtfinalu navdušili v boju proti Norveški in na krilih zadetkov Blaža Janca in Aleksa Vlaha strli že drug skandinavski oreh na tem tekmovanju (v skupinskem delu so bili boljši od Švedske), predstavlja le dodatno motivacijo.

Jacobsen spoštuje Slovenijo, Janc ostaja optimist

Danci so v četrtfinalu po razburljivem boju izločili Švede. Foto: Reuters Ponuja se ji zgodovinska priložnost, o tem, kako jo ceni rokometni svet, pa pričajo neposredne pohvale iz tabora današnjih tekmecev. Selektor Nikolaj Jacobsen, ki se je pred začetkom olimpijskih iger izkazal kot slab napovedovalec, saj je največ možnosti za naslov pripisal Danski, Franciji in Švedski, zadnji dve izmed treh omenjenih izbranih vrst pa sta že izpadli v četrtfinalu, zelo spoštuje Slovenijo. Svoje igralce je posvaril in jim dal vedeti, da igra Slovenija zelo dobro in kreativno.

Zvečer lahko v Lillu pričakujemo pestro rokometno bitko, na kateri se bosta spopadla prvi favorit in največji avtsajder med polfinalisti olimpijskega turnirja. Ker pa so presenečenja osrednji del športnih tekmovanj, slovenski rokometaši pa so dokazali, da zmorejo v Franciji preskakovati tudi skandinavske ovire, bi bilo lahko zvečer še kako zanimivo. O tem pričajo tudi napovedi iz slovenskega tabora.

Blaž Janc je na teh olimpijskih igrah v imenitni formi. Foto: Reuters

Danci so se s Slovenci na velikih tekmovanjih pomerili že osemkrat. Na evropskih prvenstvih petkrat (3:2 v zmagah za Dance), na svetovnih dvakrat (2:0 za Dansko) in na olimpijskih igrah enkrat, leta 2016 v Riu de Janeiru, ko so Skandinavci v četrtfinalu zmagali s 37:30 in se nato prebili do olimpijskega zlata. "Zakaj ne bi mogli oni imeti slabega dne, mi pa najboljšega v karierah. Tudi ostale reprezentance, ne samo Švedi, so pokazale, da se da z njimi igrati," o današnjem spopadu razmišlja Blaž Janc: "Res mislim, da nimamo česa izgubiti, ves pritisk je na njihovi strani. Ampak, kot sem rekel, mi bomo dali vse od sebe in zagotovo gremo po zmago."

Polfinalni spopad med Slovenijo in Dansko se bo začel ob 21.30.