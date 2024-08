Srbski kapetan odprl dušo: Američani ne potrebujejo takšne sodniške pomoči!

Dišalo je po senzaciji vseh senzacij. Srbski košarkarji so se v četrtek zvečer v Parizu odlično kosali z zvezdniki lige NBA. Ne le, da so bili blizu zmagi in proti ''nedotakljivim'' Američanom vodili že za 17 točk. Na parketu so vodili skoraj celotno tekmo, na koncu, ko je izbrani vrsti ZDA voda že pošteno tekla v grlo in so se vendarle rešili iz izgubljenega položaja, pa so bili v taboru Srbije prisotni mešani občutki. Izreden ponos, saj so z izjemno košarkarsko predstavo dali misliti Američanom, a tudi jeza in razočaranje, ko je nanesla beseda na sojenje. Ni jih malo, ki so prepričani, da so ZDA prav s pomočjo sodnikov ujeli stik s Srbi in se na koncu kot otroci veselili zmage z 95:91. Po dramatičnem dvoboju tako ni manjkalo kritik na račun spornih sodniških odločitev.

Srbski košarkarski selektor Svetislav Pešić je v karieri doživel že marsikaj, zdaj pa je bil pri 74 letih s Srbijo na pragu največjega presenečenja olimpijskega turnirja v košarki, ki bi še kako odmeval. Ni manjkalo dosti, pa bi jo ameriški zvezdniki lige NBA, veliki favoriti za osvojitev olimpijskega naslova, dobili po prstih.

"Bilo je zelo tesno, odločili sta ena ali dve žogi. Na tekmi je prišla do izraza naša psihološka moč. V Srbiji radi rečemo, da ima tisti, ki izgubi, pravico, da je jezen. No, jaz nisem jezen, ampak ponosen. Saj ste videli, s kom smo lahko igrali. Milutinov je igral kljub povišani temperaturi, Jović ni bil pripravljen," je po porazu na najboljši tekmi olimpijskega turnirja v košarki, na kateri je Srbija v nasprotju s pričakovanim, saj je letos že dvakrat prepričljivo izgubila proti ZDA, dodobra namučila ZDA, povedal Pešić.

Svetislav Pešić ni bil zadovoljen s številnimi sodniškimi odločitvami. Foto: Guliverimage

Američani so skoraj celotno tekmo zaostajali proti Srbom, nato pa šele v zadnjih minutah, ko je vrag povsem vzel šalo, poskrbeli za preobrat in tesno zmago s 95:91. "Jezen sem in razočaran, ker nam sodniki niso namenili spoštovanja. In to ne le na tej tekmi. Če najboljši košarkar na svetu (Nikola Jokić, op. p.) v 37 minutah izvaja le štiri proste mete, Bogdanović pa le enega, je to čudno. Žoga pa je bila vedno pri omenjenih igralcih,'' je izkušeni košarkarski strateg s prstom pokazal na delivce pravice. Prihajali so iz Paname, Bosne in Hercegovine ter Latvije.

Bogdanović: Nočem toliko govoriti o sodnikih, a ...

Bogdan Bogdanović je bil z 20 točkami prvi strelec Srbije. Foto: Reuters Srbi niso bili niti najmanj zadovoljni s kar nekaj odločitvami. Pri Joelu Embiidu in LeBronu Jamesu je večkrat zadišano po korakih, ki jima niso bili piskani, selektor Pešić pa si je po protestih, ko je to očital sodnikom, prislužil tehnično napako. Tu je tudi zelo sporna odločitev o tem, da je Bogdanović v predzadnji minuti kršil pravilo sredine, kar je dokazal tudi počasen posnetek.

Srbski navijači so opozarjali tudi na to, kako grobo igro so sodniki dovolili Američanom. Zlasti v zadnji četrtini, ko so ZDA lovile visok zaostanek. "Sodniki? Naj jim gre to na dušo. To ni naša stvar, mi smo se borili do konca kot levi. Naj spijo sodniki kot hočejo," ni skrival jeze in razočaranja kapetan Bogdan Bogdanović, z 20 točkami prvi strelec Srbije na tekmi v Parizu.

Srbom je šlo imenitno, na srečanju so vodili skoraj 36 minut! Foto: Reuters

"Američanom ni potrebna takšna pomoč sodnikov proti nam. Ko so Američani nas vlekli z obema rokama, nam sodniki niso pomagali. Nisem takšna oseba, ki bi veliko govorila o sodnikih. A silno sem si želel zmagati tudi ob takšnem sojenju. Želel sem si, da bi nas sodniki spoštovali, saj smo bili mirni celotno tekmo in nismo govorili o njih. Nočem razmišljati kot poraženec in toliko govoriti o sodnikih, a prepričan sem, da bi lahko sodniki pokazali drugačen kriterij," je po poročanju Srbija Danas povedal kapetan.

Tako so Srbom za veličastno predstavo proti ZDA čestitali pri Fibi:

Bil je na pragu velikega presenečenja, po srečanju je na parketu potočil nemalo solza. Poraz je doživel zelo čustveno, saj je vedel, kako malo je manjkalo do tega, da bi Srbija izločila mogočne Američane iz boja za olimpijski naslov. "Moramo biti ponosni na fante in način, kako smo se borili na parketu. Na vse moramo gledati pozitivno. Doživeli smo boleč poraz, na koncu pa je isto, ali izgubiš za dve ali pa 20 točk. Poraženec vedno izgubi, zmagovalec pa napreduje," je dejal kapetan.

Kerr: Jokić je najboljši na svetu

Ni manjkalo veliko, pa bi Američani pod vodstvom Steva Kerra ostali brez finala. Foto: Reuters O tem, kako so košarkarski sladokusci spremljali poslastico in prišli na svoj račun, je po zmagi spregovoril selektor ZDA Steve Kerr. "To je bila ena najboljših tekem v moji karieri. Srbija je odigrala fantastično. Ima zelo dobro ekipo in je dobro vodena s strani selektorja. V čast si štejem, da sem bil lahko del takšne tekme. Vedel sem, da ni lahko trikrat v tako kratkem obdobju dobiti nekega tekmeca. Pred tem smo dvakrat visoko premagali Srbe. Slutil sem, da bo tokrat drugače, bolj izenačeno," je dejal Kerr, ki je imel na razpolago najboljše, kar glede ameriških košarkarjev ponuja liga NBA, a je vseeno proti srčni Srbiji trepetal za napredovanje v finale skoraj do zadnje sekunde.

Med dvobojem ni skrival zaskrbljenosti, saj se prednost Srbov dolgo časa ni topila. "Nikola Jokić je najboljši košarkar na svetu, srbska reprezentanca pa dobro ve, kako igrati. Tokrat so zadevali trojke v najbolj pomembnih trenutkih. Komaj smo se uspeli vrniti in zmagati. Bilo je zelo težko, Srbi so bili neverjetni," je v prid Američanov odločila šele zadnja četrtina, ki so jo dobili z 32:15.

Ameriški zvezdniki so si lahko po koncu razburljivega srečanja, o katerem se bo še dolgo razpredalo, le oddahnili. Foto: Reuters

V tem obdobju so Srbi zgrešili vseh devet metov za tri točke. "Pred tem so zadevali nekatere neverjetne mete, a smo jih nato prisilili, da so začeli izgubljati žoge in nizati zgrešene mete. Vedeli smo, da se bo niz njihovih zadetih metov enkrat končal," je pojasnil Kevin Durant, eden najboljših ameriških košarkarjev in lastnik rekorda, največjega števila doseženih košev na olimpijskih turnirjih.

Grozno se je počutil, ko je videl, kako so Srbi začeli jokati

Stephen Curry je paral srbsko mrežico kot za stavo. Dosegel je kar 36 točk. Foto: Reuters ''Srečen sem, da smo zmagali. Po tekmi sem videl, kako so nekateri srbski košarkarji padli v jok. Grozno sem se počutil, saj so igrali čudovito košarko,'' je selektor Kerr pohvalil Srbijo. Podobno sta storila tudi ameriški kapetan LeBron James, ki je na tekmi ustvaril trojni dvojček (16 točk, 12 skokov in 10 asistenc), ter najboljši strelec dvoboja Stephen Curry, ki je zadel kar devet trojk ter se podpisal pod kar 36 točk. "Čeprav so vsi mislili, da nam bo lahko na tem turnirju, smo vedeli, da se bomo v določenem trenutku spopadli z velikim izzivom. Srbija ima izvrstno ekipo, z njo smo igrali trikrat v kratkem obdobju. Naš preobrat je nekaj neverjetnega. Hvala bogu za zmago, povzdigniti smo ritem takrat, ko je bilo najbolj potrebno," je dodal dolgoletni "ostrostrelec" Golden Stata, kjer že dolgo tesno sodeluje s trenerjem Kerrom. Z njim lahko zdaj osvoji olimpijski naslov.

Srbijo čaka v soboto že ob 10. uri dvoboj za bronasto medaljo, v ponovitvi zadnjega finala svetovnega prvenstva se bodo udarili s svetovnimi prvaki Nemci, Američani pa se bodo v soboto zvečer za olimpijski naslov v pariški dvorani Bercy pomerili z gostitelji Francozi. To bo ponovitev finala iz olimpijskih iger v Tokiu, kjer ni manjkalo dosti, pa bi se Američani pomerili s Slovenijo. Takrat so Luka Dončić, Klemen Prepelič in druščina v polfinalu proti Franciji ostali prekratki za točko. Razočaranje je bilo ogromno.

Srbijo čaka dvoboj za olimpijski bron že v soboto ob 10. uri. Foto: Reuters

Kako veliko je šele v Srbiji, kjer jih poleg vsega, kar se jim je zgodilo na parketu, dodatno boli še dvomljiv sodniški kriterij v najbolj pomembnem delu srečanja z ZDA. O tem so se srbski mediji razpisali na dolgo in široko, največkrat pa je omenjena beseda, ki izžareva krivico. Da so srbski košarkarji doživeli sodniško krajo.