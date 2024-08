Srbi 30 minut izvrstni, Američani za finale do preobrata v zadnji četrtini

Finalistki moškega košarkarskega turnirja v Parizu sta reprezentanci Francije in ZDA. Gostitelji so v prvem polfinalu po preobratu s 73:69 premagali aktualne svetovne prvake Nemce. Še bolj dramatičen je bil težko pričakovani obračun med ZDA in Srbijo. Po prvem polčasu so Srbi z izvrstno igro vodili s 54:43. Zadeli so kar 10 trojk, Američani pa devet. Pred zadnjo četrtino so imeli Srbi plus 13, nakar so stvari v svoje roke vzeli LeBron James (16 točk, 12 skokov, 10 asistenc), Joel Embiid (19 točk) in Stephen Curry (36 točk, osem skokov). Američani so zadnjo četrtino dobili z 32:15 in dvoboj s 95:91.

Košarkarski olimpijski turnir, polfinale, 8. avgust:

Navdušenje Američanov po seriji trojk Stepha Curryja. Foto: Reuters Začetek druge polfinalne tekme med ZDA in Srbijo je bil kar nekoliko nor, saj so trojke padale ena za drugo. ZDA so povedle s 15:13, potem ko je bil Stephen Curry že pri 14 točkah. Sredi četrtine sta bili obe ekipi pri petih trojkah, Srbija pa je prišla do prednosti s 23:18. Ko je Curry zadel svojo peto trojko, je v deveti minuti znižal na 23:27. Srbi so po prvi četrtini vodili z 31:23, z odlično ekipno igro pa nadaljevali tudi v drugi. Po delnem izidu 8:2 so prednost povišali na 39:25.

Bogdan Bogdanović in Nikola Jokić Foto: Reuters Sredi druge četrtine so Srbi vodili že za 17 točk (42:25), ameriški selektor Steve Kerr je bil ne klopi nemočen, sploh ni več vedel, koga naj pošlje v igro, da bi lahko ustavili leteče Srbe. Bogdan Bogdanović je s svojo drugo trojko, bil je pri 12 točkah, v 17. minuti zadel za 47:35. Do konca polčasa so Američani vzpostavili ravnotežje, a samo to, po šesti trojki Curryja (20 točk) so se uspeli približati samo na 43:54. ZDA so v prvem polčasu zadele devet trojk, Srbija pa 10.

Bogdanović (15 točk) in Nikola Jokić (11 točk, devet asistenc) nista bila edina vroča v napadu in zato je Srbija držala lepo prednost tudi v tretji četrtini. Aleksa Avramović je bil že pri 15 točkah, Ognjen Dobrić pa je po drugi zaporedni trojki sredi tretje četrtine poskrbel za vodstvo s 65:53. Američani so se dvakrat sicer približali na šest točk, a je bilo po 30 minutah na semaforju znova plus 13 za Srbe (76:63).

Srbija je bila v prvem polčasu neustavljiva v napadu. Foto: Reuters V zadnji četrtini je tekma postala še bolj zanimiva, ko so ZDA v treh minutah naredile delni izid 10:2 in se približale na 73:78. Američani so bili vse bolj agresivni v obrambi, LeBron James je prevzel pokrivanje Jokića, ki je bil že pri dvojnem dvojčku. V napadu je s serijo košev Joel Embiid štiri minute do konca znižal na 82:84. Bil je pri 19 točkah. Po novi dobri obrambni akciji pa je James s svojo 14 točko rezultat poravnal na 84:84. Z deveto trojko Curryja (34 točk) so Američani dobri dve minuti pred zadnjo sireno vendarle povedli s 87:86. Nato je James zadel za 89:86, kar je bila sploh najvišja prednost ZDA na tekmi. V zadnji minuti je Curry še uspešno zadeval proste mete in zmaga je bila ameriška (95:91).

Curry je tekmo končal s 36 točkami, Bogdanović jih je dal 20, Embiid 19, Jokić je dosegel dvojnega dvojčka s 17 točkami in 11 skoki, James pa trojnega dvojčka s 16 točkami, 12 skoki in 10 asistencami. Obe reprezentanci sta zadeli po 16 trojk.

Finale bo v soboto zvečer ob 21. uri.

Francozi po preobratu prvi finalisti

Victor Wembanyama in soigralci so premagali aktualne svetovne prvake. Foto: Reuters

Andreas Obst in soigralci so prvo četrtino dobili s 25:18. Foto: Reuters Po veliki zmagi nad Kanado so se francoski košarkarji v polfinalu v Parizu pomerili z aktualnimi svetovnimi prvaki Nemci, ki so v četrtfinalu preskočili Grčijo na čelu z Giannisom Antetokounmpom. Dvoboj so precej bolje začeli Nemci (12:2) in po prvi četrtini vodili s 25:18. A so z izvrstno obrambo v obrambi Francozi tekmo spreobrnili že v drugi četrtini, ko so nasprotniku dovolili samo osem točk. Ob polčasu je bilo tako 33:33. Isaia Cordinier je bil z 11 točkami najboljši strelec.

Rudy Gobert in Victor Wembanyama. Foto: Reuters Drugi polčas je bil zelo izenačen, Francozi pa so v obrambi in napadu kazali precej več želje, več energije. Tekmo so tako dobili s 73:69. Dennis Schröder je bil z 18 točkami sicer prvi strelec tekme, a Francozi so imeli več igralcev, ki so izstopali: Guerschon Yabusele je dal 17 točk, Cordinier 17, Victor Wembanyama pa 11, vsi trije so imeli po sedem skokov.

Francija in Nemčija sta se srečali drugič na teh olimpijskih igrah. V predtekmovanju so slavili aktualni svetovni prvaki s 85:71. Francozi bodo drugič zapored igrali v finalu olimpijskih iger oziroma četrtič v zgodovini. Prav vse tri finale so igrali proti ZDA in vse izgubili.

