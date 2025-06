Mark Walter, ki je že lastnik bejzbolske ekipe Los Angeles Dodgers, je leta 2021 že kupil manjšinski delež Lakersov. Zdaj prevzema nadzor nad eno najslavnejših košarkarskih franšiz v ZDA. Jeanie Buss, dozdajšnja večinska lastnica, naj bi še naprej ostala na položaju predsednice.

Družina Buss je bila lastnica Lakersov vse od leta 1979, v tem obdobju pa je ekipa osvojila 11 naslovov lige NBA, najmočnejše košarkarske lige na svetu. Mark Walter, novi večinski lastnik, si želi nadaljevati v tej smeri.

Luka Dončić je v Los Angeles prišel v začetku februarja. Foto: Guliverimage

Oba naj bi bila navdušena

Novica o veliki prodaji je med navijači Jezernikov sprožila veliko navdušenja. Dave McMenamin, novinar ESPN, je v oddaji SportsCenter razkril, da naj bi bila po nekaterih govoricah navdušena tudi Luka Dončić in LeBron James.

"Po pogovorih z ljudmi, ki so blizu Luki in LeBronu, sta oba navdušena nad prodajo in tem, kar ta sprememba pomeni za ekipo. Seveda to ne pomeni, da novi lastnik Mark Walter ne bo imel omejitev glede plač. Obstaja nova kolektivna pogodba, ki uvaja kazni za ekipe, ki zapravijo preveč. Na račun tega lahko izgubijo izbore na naboru, ne smejo sklepati določenih menjav, združevati plač ... A kot lastnik lahko vlaga v druge stvari, kot so skavtska služba, oddelek za analitiko, zdravstveno in rehabilitacijsko osebje. To je lahko še bolj privlačno okolje za igralce, poleg že tako privlačnega vremena v južni Kaliforniji," je povedal Dave McMenamin.

Foto: Reuters

40-letni LeBron James uradno še ni sprejel odločitve, ali bo igral tudi v 23. sezoni v ligi NBA, čeprav vse kaže, da ga bomo pod koši spremljali tudi v sezoni 2025/26. Luka Dončić bo avgusta upravičen do podaljšanja pogodbe, po besedah ameriškega novinarja pa prodaja kluba ne bo vplivala na sestavljanje ekipe v prihodnji sezoni.

