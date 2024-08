Koprčan Toni Vodišek je finale jadralnega razreda formula kite začel s prvega mesta z dvema zmagama. Po eno sta imela pred petkovim nadaljevanjem Singapurec Maximilian Maeder in Avstrijec Valentin Bontus. Zadnji si jo je priboril v četrtkovem edinem finalnem plovu.

Prvi petkov plov je pripadel Bontusu, Vodišek je bil drugi Maeder pa tretji. V drugem plovu, skupno tretjem, pa se je Vodišku primerila napaka in po padcu je bil četrti. Bontus se je vse do tretje boje boril z Italijanom Riccardom Pianosijem, nato pa se mu je odpeljal in s tretjo zmago v treh finalnih plovih osvojil olimpijsko zlato. Bron je pripadel Maederju.

"Vsega je konec, trdo delo celotnega življenja, še posebej zadnjih štirih let, je prineslo drugo mesto na OI. To ni enostavno, veliko truda in odrekanja je bilo potrebno. Sedaj smo pokazali, da se lahko majhna Slovenija enakovredno meri z večjimi in močnejšimi državami, ki so bile danes tukaj," je za Val 202 v prvi izjavi po tekmi povedal Vodišek.

Dan se je začel s čakanjem in kaznima za Vodiška

Prvi petkov plov je bil predviden malo po 12. uri, a pred jadralci je bilo novo čakanje zaradi vetrovnih razmer. Čeprav so bili tekmovalci takrat še na suhem, je Vodišek po poročanju Val 202 prejel 0,6 točke kazni, saj njegove čelade ni bilo v prostoru, kjer sodniki pregledujejo opremo, pač pa je bila v sosednjem šotoru. Vodiška nato ni bilo niti na preverjanju opreme, tako da je bil kaznovan tudi za to z 0,5 točke, kar je skupaj zneslo 1,1 točke. Če bi Vodišek zmagal v prvi regati, še ne bi postal olimpijski prvak. Kazen se mu je nato po prvem plovu zbrisala.

Nastopil je.z rezervno opremo. Foto: Reuters

V ženski konkurenci so že v četrtek uspeli izpeljati obe finalni regati, kjer je dvakrat zmagala Britanka Eleanor Aldridge in se veselila premiernega olimpijskega naslova v debitantski olimpijski disciplini.