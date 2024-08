Veter ponagajal Vodišku, finale se bo nadaljeval v petek

Koprčan Toni Vodišek bo na olimpijskih igrah boj za odličje nadaljeval v petek. V igri je zlata kolajna, saj se je v finale olimpijskih iger v formuli kite, podal kot najboljši iz kvalifikacij. Vodišek za zlato potrebuje le eno zmago v finalu (šest plovov). Pred finalom so bili na sporedu še polfinalni boji, ki so se začeli šele nekaj po 15. uri, tako da se je tudi finale začel nekaj pozneje. Edini finalni plov je pripadel Avstrijcu Valentinu Bontusu, nato pa je bilo tekmovanje prekinjeno prav po težavah Bontusa. Veter se je umiril in organizatorji so sporočili, da se bo tekmovanje nadaljevalo v petek.