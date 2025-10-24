Ljubitelji športa se verjetno spomnijo paragvajske plavalke Luane Alonso, ki je na lanskih poletnih olimpijskih igrah vzbudila kar nekaj pozornosti, potem ko so jo zaradi neprimernega obnašanja izključili iz olimpijske reprezentance in jo tudi vrgli iz olimpijske vasi. Kaj se danes dogaja z njo?

Luana Alonso, zdaj že nekdanja paragvajska plavalka, je lani postala svetovno znana, potem ko so jo zaradi neprimernega vedenja in neprimerne izbire oblačil vrgli iz olimpijske vasi. "Njena prisotnost je v paragvajski ekipi ustvarila neprimerno vzdušje. Zahvaljujemo se ji, da se je ravnala po navodilih, saj ni po lastni volji spala v olimpijski vasi," so takrat sporočili iz paragvajske reprezentance.

Končala, si premislila, nato pa presenetila

Prav tako se ni proslavila v bazenu, potem ko se ji ni uspelo uvrstiti v polfinale delfina na 100 metrov. Kmalu za tem je sporočila, da se ne bo več ukvarjala s plavanjem. "Zdaj je uradno. Umikam se od plavanja, hvala vsem za podporo. Žal mi je, Paragvaj. Moram se ti zahvaliti," je takrat zapisala Alonso, ki je bila v določenih disciplinah tudi paragvajska rekorderka.

Nato si je premislila. Pred petimi meseci je sporočila, da se vrača k plavanju, vendar je na večjih tekmovanjih nismo zasledili. Nato je spet sledil preobrat: pred dvema tednoma je oznanila, da je noseča.

Svoje prepoznavnosti ni želela izkoristiti

Danes šele 21-letna Luana je nase opozarjala s svojim videzom in petimi vtetoviranimi olimpijskimi krogi na boku. Z neprimernimi dejanji si je na družbenih omrežjih nabrala veliko število sledilcev. Danes jih ima namreč že več kot milijon, a se kljub temu ni odločila za manekensko kariero ali kariero vplivnice, saj je v zadnjem obdobju na družbenem omrežju zelo malo objavljala. Očitno se ni želela preveč izpostavljati.

Oktobra lani je celo napovedala, da bo začela snemati vsebine za OnlyFans. Gre za spletno platformo z naročniško vsebino, ki ustvarjalcem vsebin omogoča objavljanje fotografij in videoposnetkov, ki jih v zameno za plačilo delijo s svojimi naročniki. Platforma je bila prvotno zasnovana za različne ustvarjalce (fitnes trenerje, glasbenike, vplivneže, umetnike ipd.), znana pa je postala predvsem po vsebini za odrasle. A te napovedi mlada Paragvajka ni uresničila.

