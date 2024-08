Vodišek srebrn, v igri za kolajno Pia Babnik, rokometaši ob 21.30

Petek je na poletnih olimpijskih igrah za Slovenijo nekaj posebnega, saj rokometna reprezentanca sploh prvič igra v polfinalu tega tekmovanja. Ob 21.30 je nasprotnik favorizirana Danska. Kajtarju Toniju Vodišku drugi dan finala ni šlo vse po načrtih, tako ni osvojil zlata, ampak srebrno kolajno. Slovenske barve v petek zastopajo še štiri športnice: Pia Babnik in Ana Belac v golfu, Jekaterina Vedenejeva v ritmiki in Klara Lukan v teku na deset tisoč metrov. V tem članku zbiramo se novice dneva.

Zakaj ne bi še česa dodali

Ta petek ob 21.30 bo pred slovenskimi rokometaši edinstvena priložnost, da si proti Danski izborijo mesto v finalu olimpijskega turnirja, s čimer bi postali prva slovenska ekipa v finalu olimpijskih iger in prva s kolajno. "Spisali smo že zgodovino, zakaj ne bi še česa dodali?" je po četrtfinalni zmagi nad Norveško odločno dejal Aleks Vlah. Drugi polfinalni obračun moškega rokometnega turnirja bo ob 16.30, ko se bosta pomerili Nemčija in Španija.

Vodišek srebrn, zlato za Bontusa

Toni Vodišek Foto: Reuters S finalom, ki je bil v četrtek prekinjen, je nadaljeval jadralec na deski Toni Vodišek. Koprski kajtar je osvojil srebro kolajno, olimpijski prvak pa je postal Avstrijec Valentin Bontus, ki je dobil vse tri finalne regate. Bron pa je osvojil Singapurec Maximilian Maeder. Po 20 letih spet olimpijska kolajna za slovensko jadranje.

V prvi petkovi regati je bil Vodišek drugi, zmagal je Bontus in se izenačil z Vodiškom. Oba je do naslova prvaka ločila zmaga na enem od preostalih plovov (predvideni so bili še štirje). Koprčan je v naslednjem padel, Bontus pa je spet zmagal in tako osvojil zlato.

Pia Babnik v igri za kolajno

Pia Babnik Foto: Guliverimage Golfistki Ano Belac in Pio Babnik čaka tretji dan štiridnevnega olimpijskega turnirja. Komaj 20-letna Babnikova je bila v četrtek najboljša med vsemi in se je prebila na četrto mesto. Za drugim je zaostajala samo za udarec, za prvim pa za štiri!

V petek zvečer bo Klara Lukan tekla na 10.000-metrski preizkušnji. Ritmičarke popoldne čaka finale mnogoboja, v katerem bo prvič nastopila tudi Jekaterina Vedenejeva. Na prejšnjih igrah je bil 16., tokrat pa v kvalifikacijah šesta.

V petek so osvojili zlate kolajne ...

Kristof Rasovszky je olimpijski prvak v daljinskem plavanju. Foto: Reuters Madžar Kristof Rasovszky je novi olimpijski prvak v 10-kilometrski preizkušnji daljinskega plavanja, ki je potekala v pariški reki Seni. Rasovszky je tako nadgradil uspeh iz Tokia izpred treh let, ko je bil drugi.

Kitajski kanuistki Xu Shixiao in Sun Mengya sta ubranili naslov v dvojcu na 500-metrski razdalji. Nizozemski kajakašici Lisa Carrington in Alicia Hoskin pa sta postali olimpijski prvakinji na 500-metrski razdalji. V moški konkurenci sta slavila nemška kajakaša Jacob Schopf in Max Lemke. Češki kanuist Martin Fuksa je z olimpijskim rekordom 3:43,16 minute postal novi olimpijski prvak v enojcu na 1000-metrski razdalji.

Devetnajstletni Toby Roberts iz Velike Britanije je olimpijski prvak v kombinaciji športnega plezanja balvani in težavnost.

Toby Roberts je olimpijski prvak v športnem plezanju - kombinaciji balvanov in težavnosti. Foto: Guliverimage

Na atletskem stadionu bodo v ospredju štafetni preizkušnji v teku na sto metrov, moški troskok, ženski finale v teku na 400 metrov in zaključek sedmeroboja za atletinje.

V finalu ženskega turnirja v hokeju na travi se bosta pomerili Nizozemska in Kitajska. Bron je osvojila Argentina. V polfinalu ženskega košarkarskega turnirja igrajo ZDA in Avstralija ter Francija in Belgija.

V finalu moškega nogometnega turnirja igrata Francija in Španija. Na odbojkarskem turnirju se bodo za bron pomerili Italijani in Američani. V polfinalu turnirja v vaterpolu so Srbi z 10.6 premagali Američane in bodo tako branili olimpijsko zlato. Njihov nasprotnik bo boljši iz drugega polfinalnega dvoboja med Madžari in Hrvati.

Na sporedu so tudi dvoboja za odličje med moškimi ekipami v namiznem tenisu, v odbojki na mivki za ženske ter finale kombinacije za športne plezalce.